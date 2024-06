Belle surprise, lors du Nintendo Direct, nous avons pu découvrir un tout nouveau jeu Mario. De quoi faire plaisir aux fans du petit plombier moustachu. Et en plus, il n'est pas seul !

Lors du récent Nintendo Direct de juin 2024, Nintendo a surpris les fans avec l'annonce d'un tout nouveau jeu du petit moustachu. Intitulé Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, ce nouvel opus promet de ramener les joueurs dans l'univers enchanteur et humoristique des frères plombiers dans une aventure RPG. Les informations sont maigres, mais ça donne envie.

Mario présente un nouveau jeu, ça sort pour la fin de l'année

Prévu pour le 7 novembre 2024, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle arrivera juste à temps pour les fêtes de fin d'année, offrant une nouvelle aventure aux fans de la série. Mario & Luigi : L'épopée fraternelle s'inspire fortement de Mario & Luigi : Partners in Time, sorti sur Nintendo DS en... 2005 ! Les fans de ce jeu classique retrouveront des éléments familiers et des mécaniques de jeu similaires, mais avec des améliorations modernes et des surprises inédites. Comme on peut s'en douter.

Ce nouvel opus adopte un style graphique en cel shading, conférant au jeu un aspect visuel coloré et vibrant qui rappelle les dessins animés. Quant au gameplay, il s'agit visiblement d'un RPG tour par tour avec des combos. Tout ce que l'on veut pour notre moustachu. Cet épisode s'annonce comme un ajout excitant à la bibliothèque de jeux de la Nintendo Switch. Avec sa date de sortie en novembre, les fans ont encore quelques mois pour se préparer à cette nouvelle aventure Mario.