Les Sims 4 va célébrer ses 10 ans en septembre prochain, et le jeu de Maxis ne s'est jamais aussi bien porté. Et heureusement d'ailleurs, car le futur épisode « Project Rene » n'a pas de date de sortie. Chaque chose en son temps donc, et pour le moment, le jeu actuel est de toute façon encore pertinent. Les équipes continuent d'écouter la communauté et à accéder aux différentes demandes, y compris les plus anciennes.

La jalousie sera au cœur des relations

Le DLC Les Sims 4 Amour Fou sortira sur consoles et PC, et ça s'annonce déjà torride. Vos personnages pourront tenter de trouver l'âme sœur ou une compagnie éphémère via l'application Le Coin de Cupidon. Un clone de Tinder qui donnera naissance à des relations plus ou moins durables. En plus de nouveaux coins pour faire crac-crac, une danse sensuelle ou l'ajout d'un autre baiser, il y aura différents types de relations amoureuses. Cela pourra aller du simple désir charnel, à une liaison plus longue et tranquille, ou à quelque chose de plus imprévisible avec son lot de disputes et de réconciliations.

Mais si vous ne voulez pas acquérir ce contenu Les Sims 4, la prochaine mise à jour gratuite renferme des nouveautés très demandées. Après 10 ans, la fonctionnalité polyamour daigne faire son entrée dans le jeu. Un supplément qui risque de faire des jaloux, mais Maxis a prévu le coup avec plusieurs options. Ainsi, il est possible de régler le niveau de jalousie des personnages comme suit

Un Sim sera jaloux si un partenaire romantique entretient une relation non physique avec d'autres Sims

Un Sim sera jaloux si romantique s'engage dans une relation physique (hors crac-crac) avec d'autres personnages

Ou encore si un partenaire romantique fait crac-crac avec d'autres

Aperçu du système de polyamour dans Les Sims ©Maxis

Une nouvelle mise à jour Les Sims 4 avec de belles fonctionnalités

Via le CAS (Create a Sim) ou Créer un Sim en français, il sera enfin possible de définir les relations entre chaque membre d'une famille (fiancé, marié etc.). Afin d'être plus inclusif, le panneau des relations sera aussi plus neutre en terme de genres. Enfin, une fonctionnalité permet de concevoir des petit(e)s ami(e)s avec la nouvelle option « Partenaire ».

Les Sims 4 va également implémenter un bouton pour appliquer le maquillage, les accessoires ou tenues sélectionnés à tous les styles. Il n'y aura plus besoin de toute recommencer comme avant. Ouf ! Il suffit juste de choisir la catégorie dans laquelle vous souhaitez répéter la personnalisation. Un dernier ajout très demandé a été confirmé pour le patch de juillet 2024 : les eyelashes séparés dans la section maquillage.

Fini de devoir remettre la maquillage pour tous les styles ©Maxis