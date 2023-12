Les fans de LEGO ont peut-être du mal à suivre la cadence mais cela n'empêche la firme danoise de continuer à sortir des sets plus alléchants les uns que les autres. Et d'ailleurs, on a un bref aperçu d'un nouveau produit qui va aller de pair avec un ensemble disponible depuis cet été.

Un nouveau set LEGO a leaké en avance

Ces derniers jours, LEGO a mis en rayon un set absolument titanesque : la Tour des Avengers. Une énorme composition de 5201 pièces, qui mesure plus de 90 cm de haut, dont le prix a dû faire fuir un bon paquet de monde. Comme toujours pour les constructions les plus fouillées, le tarif pique puisqu'il s'élève ici à 499,99€. Ce n'est pas l'ensemble le plus cher, mais ça reste dans le haut du panier. En août 2023, la firme aux briques colorées a aussi mis sur le marché un set LEGO Spider-Man No Way Home représentant le combat final du film avec plusieurs mini-figurines de personnages emblématiques. Mais celui-ci était en quelque sorte « incomplet ».

Et c'était visiblement volontaire dans la mesure où un nouveau set LEGO Spider-Man vs Sandman Final Battle (76280) a leaké. Comme son nom l'indique, il se concentre sur un affrontement au sommet entre l'homme-araignée et Flint Marko, aka L'Homme-sable. Un méchant culte qui est la pièce maitresse de cette construction inédite. Un set vraisemblablement dynamique puisque L'Homme-sable doit pouvoir tourner sur lui-même, et même s'envoler du socle qui comprend différents matériaux.

Ce nouveau LEGO Spider-Man No Way Home est accompagné d'au moins trois mini-figurines, dont deux qui vont faire doublon. En effet, comme pour le précédent set, la firme danoise a décidé d'inclure deux mini statuettes d'Electro et du Spidey de Tom Holland qui sont identiques. La seule vraie nouveauté à ce niveau, c'est l'ajout de Lézard. Ca décevra peut-être un peu les futurs acheteurs, mais d'un autre côté, difficile de faire autrement. Il s'agit après tout d'un ensemble inspiré du même long-métrage et surtout de la même scène. En tout cas, ça s'annonce indispensable pour celles et ceux qui désirent avoir la collection complète.

Spider-Man contre L'Homme-sable, Harry Potter, Kaameloot

Le prix et la date de ce set LEGO Spider-Man No Way Home n'ont en revanche pas filtré. Mais à première vue, ça devrait être aux alentours des 100 euros maximum. On voit que l'ensemble n'est pas très grand et que le nombre de pièces est plutôt réduit. En plus d'exploiter encore une licence culte de Marvel, la société a d'autres projets tout aussi importants dans ses cartons. Dès l'année prochaine, l'entreprise va sortir des sets Star Wars, Harry Potter ou encore Super Mario.

Un super ensemble Kaamelott pourrait également voir le jour dans les mois suivants. Pour l'instant pas d'annonce officielle, mais le projet a été massivement soutenu par la communauté. Un soutien que LEGO ne devrait pas ignorer, mais attendons de voir. Pas plus tard que la semaine dernière, le géant du jouet a également mis en lumière une collaboration avec Fortnite. Une expérience gratuite, entre construction, exploration et survie, a été ajoutée au battle royale d'Epic Games.