LEGO ne cesse de surprendre, et il est finalement possible de tout faire, ou presque. C'est ainsi qu'un fan présente une idée de génie, officiellement à l'entreprise danoise.

LEGO Ideas est une plateforme où les fans de LEGO peuvent soumettre leurs propres idées de sets LEGO. Un utilisateur crée un set LEGO et soumet son projet sur le site de LEGO Ideas. La soumission doit inclure des photos de la création, une description du set, et pourquoi il ferait un bon produit LEGO. Pour des projets basés sur des franchises existantes, l'accord des détenteurs des droits est nécessaire. Et justement, un fan de petites briques propose un projet complètement fou qui repose sur... Kaamelott.

Un projet LEGO fou, 100% français

Après la soumission, le projet entre dans une phase où il doit recevoir un certain nombre de soutiens de la part de la communauté. Actuellement, un projet a besoin de 10 000 soutiens pour être pris en considération par LEGO pour la production. Et justement, le projet Kaamelott vient presque d'atteindre ce chiffre.

Ce projet Kaamelott a été créé par un certain Lincoln SixBricks et il s'adresse aussi à tous les amateurs du thème Castle de LEGO, en particulier ceux intéressés par la légende arthurienne. Conçu comme des décors de cinéma, avec des murs ouvrables et une plateforme mobile pour enregistrer des scènes, ce set LEGO recrée des lieux emblématiques de la série :

La Salle du Trône, où Arthur reçoit des demandes

La salle à manger, lieu de discussions animées entre le roi et sa belle-famille

La chambre à coucher, espace de partage d'idées dans le calme et la sérénité (ou pas)

La Taverne, quartier général de Perceval et Karadoc ;

La Forêt, que Leodagan veut brûler

Et la Table Ronde, lieu de réunions passionnées

Les espaces intérieurs incluent une décoration médiévale, largement inspirée du décor de la série, avec des meubles, armes, cheminée, bougies, torches, nourriture... Sans oublier les blasons stylisés de la série. Le lit a été conçu pour s'ouvrir, accueillir deux minifigures assises ou allongées, et se fermer comme une couverture.

Le set rend hommage à 12 personnages principaux : Perceval, Karadoc, Lancelot, Léodagan, Bohort, Merlin, Blaise, Guenièvre, Dame Séli, Calogrenant, Le Tavernier et, bien sûr, le roi Arthur. 7 personnages supplémentaires ont été ajoutés, portant le total à 19. Tous sont dotés de tenues des premières saisons de la série, redessinées par le créateur du set, avec des visages spécifiques, la plupart avec des expressions doubles, et leurs accessoires : casque, épées, arbalète…

Un plateau de cinéma

Deux figurines supplémentaires, représentant des opérateurs de caméras et autres systèmes d'enregistrement, complètent le set. Elles disposent de leur propre plateforme, chargée d'équipements et montée sur des roues, pouvant se déplacer rapidement autour du set et se connecter aux barres et broches Technic placées devant chaque lieu d'enregistrement.

Ce set comprend également plusieurs clins d'œil à divers épisodes de la série :

Le disque de discobole dans la chambre ;

La carte sur la table

Le chat sur le lit, en réalité Merlin pendant la Semaine du Chat ;

La dent de requin oubliée dans la Taverne ;

La catapulte dans la cour

Le Graal lui-même ! Caché dans un coin de la forêt…

Un vrai travail d'artiste que l'on ne peut que saluer. Ce set dispose d'ailleurs de 2958 pièces. Si vous voulez soutenir le projet il faut se rendre sur la page officielle LEGO.