Depuis plusieurs années, la compagnie danoise LEGO collectionne les triomphes, établissant des partenariats de plus en plus prestigieux avec des univers tels que Harry Potter, Jurassic Park, et surtout... Star Wars. C'est justement cette dernière franchise qui est au cœur de l'actualité LEGO.

LEGO et Star Wars

La toute première série LEGO Star Wars a vu le jour en 1999. Coïncidant avec la sortie du film Star Wars Épisode I : La Menace fantôme. LEGO a ainsi obtenu pour la première fois les droits pour concevoir des sets basés sur une franchise cinématographique, inaugurant une collaboration étroite et prospère. Avec le temps, les sets dédiés à Star Wars sont devenus incroyablement variés et nombreux. Récemment, un nouvau leak de la source réputée Falconbricks nous apporte une annonce folle : un nouveau set inspiré de la série The Mandalorian. Vous pouvez retrouver les informations dans le compte Twitter officiel ci-dessous :

Selon les informations divulguées, ce nouveau set intitulé Mandalorian Bunker (75386) mettra en scène le charismatique Moff Gideon, Paz Vizla, et deux gardes prétoriens. Le lancement est prévu pour le 1er juin 2024, au prix de 39,99 euros. Ce set, qui devrait comprendre 289 pièces, semble être de taille moyenne et conçu pour un public de tous âges.

Un personnage culte

Pour mémoire, Paz Vizla est un personnage de l'univers The Mandalorian. Membre du clan Vizla et de la tribu des Mandaloriens, ce personnage se distingue par son armure imposante et son tempérament combatif. Il apparaît pour la première fois dans la première saison de la série.

Paz Vizla est connu pour sa stature imposante et son équipement. Celui-ci inclut une armure mandalorienne traditionnelle ainsi qu'un canon à répétition lourd. Il partage le même engagement envers le code mandalorien que le protagoniste principal de la série Din Djarin. Mais est encore plus intégriste

Dans le show, le personnage a été doublé par Jon Favreau dans la version originale, Favreau étant également le créateur et producteur exécutif. Bref, un personnage fort qui méritait bien un set LEGO.