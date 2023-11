LEGO est en feu actuellement et dévoile encore trois nouveaux sets qui met en scène une véritable icone de la pop culture. La magie devrait une fois de plus opérer.

LEGO ne s'arrête plus de faire des annonces, mais à ce rythme, ça va être impossible de tout acquérir. Même avec la meilleure volonté du monde. Une semaine après avoir révélé de nouvelles constructions, en lien avec une franchise emblématique, la firme danoise remet le couvert. Contactez éventuellement votre banquier dès maintenant.

Trois nouveaux sets LEGO prévus pour début 2024

Le fabricant de briques colorées qui s'encastrent à annoncer de deux nouveaux sets LEGO Super Mario : 71429 Carottin et la boutique Toad ainsi que 71430 Aventure enneigée de la famille pingouin. Deux extensions très abordables, qui seront vendues 19,99€ chacune, et qui font aujourd'hui des petits. La firme danoise a en effet dévoilé trois ensembles LEGO Super Mario dont la sortie est attendue le 1er janvier 2024, comme les précédentes. Et cette fois, on monte en gamme et en nombre de pièces à assembler pour deux d'entre elles.

71428 Super Mario Ensemble d'extension Forêt de Yoshi

Prix : 9,99€

: 9,99€ Nombre de pièces : 107

: 107 Date de sortie : 1er janvier 2024

Que diriez-vous d'adopter de nouveaux Yoshi, un jaune et un rose, avec l'extension LEGO Super Mario Ensemble d'extension Forêt de Yoshi ? Un décor composé de deux dinosaures, d'un œuf et d'une forêt avec un pommier.

« Inventez des histoires mettant en scène des Yoshis dans la forêt avec ce jouet LEGO Super Mario (71428) 6+. Idéal pour les passionnés de jeux vidéo, ce set inclut les figurines de Yoshi rose et Yoshi jaune, ainsi qu’une forêt avec un pommier et un œuf de Yoshi. Aidez les Yoshis à ramasser des pommes, mettez-les dans la corbeille et prenez soin de l’œuf de Yoshi ».

71431 LEGO Mario Ensemble d'extension Bolide de Bowser

Prix : 29,99€

: 29,99€ Nombre de pièces : 458

: 458 Date de sortie : 1er janvier 2024

L'infâme Bowser est aussi de retour et cette fois, il ne sera pas à pied mais dans un véhicule. Dans son bolide violet et jaune, avec deux petites bombes en guise d'accessoires pour jouer de mauvais tours au plombier.

« Conduisez et mettez-vous dans la peau des personnages de Super Mario avec l’Ensemble d'extension Bolide de Bowser (71431). Cette voiture LEGO Super Mario à collectionner pour les enfants dès 8 ans présente de nombreuses fonctions amusantes, dont un levier qui fait bouger la décoration du capot ou déclenche d'autres actions depuis le coffre. Le set inclut également une figurine en briques de Bowser avec une brique d’action ».

71432 Super Mario Extension Aventure dans l'épave engloutie avec Dorrie

Prix : 44,99€

: 44,99€ Nombre de pièces : 500

: 500 Date de sortie : 1er janvier 2024

Ce n'est pas Abyss, mais vous êtes invités à plonger dans les fonds marins à la recherche d'un trésor, en compagnie de la créature marine Dorrie.

« Créez un formidable niveau sous-marin LEGO Super Mario et partez à la recherche d’un trésor avec l’Ensemble d'extension Aventure dans l'épave engloutie avec Dorrie (71432). Montez sur Dorrie avec Mario, Luigi ou Peach (figurines non incluses) et explorez l’épave. Un Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 est nécessaire pour le jeu interactif ».

Certains sets LEGO Super Mario se démarquent des constructions plus classiques, à l'image de la Plante Piranha (71426) ou de la NES (71374), de par leur interactivité avec un smartphone ou tablette.