Voici toutes les nouveautés LEGO de mai 2024 avec un très gros focus sur Star Wars pour célébrer le May the 4th 2024. De très belles offres sont aussi proposées temporairement.

Les sorties LEGO d'avril 2024 sont toutes disponibles et le compte en banque de certains doit être encore à sec. En effet, deux sets ont véritablement brillé le mois dernier, mais ce n'étaient pas les plus accessibles. Les meilleurs ensembles à ne pas rater, Batman : La série animée Gotham City 76271 et Donjons & Dragons : l’histoire du dragon rouge 21348, étaient et sont toujours vendus à 299,99€ et 359,99€ respectivement. Est-ce que les prochaines nouveautés vont-elles être aussi dangereuses pour votre portefeuille ?

Notre sélection des LEGO de mai 2024

Il est temps de découvrir les nouveautés LEGO de mai 2024 qui n'ont d'yeux que pour Star Wars. Eh oui, ce samedi 4 mai 2024, ce sera le May the 4th comme tous les ans. Un rendez-vous que les fans de la saga de George Lucas ne manqueraient pour rien au monde. Pour l'instant, Disney ne semble pas avoir teasé de surprises, mais sait-on jamais. Dans tous les cas, la firme danoise va s'occuper de vous avec des sets flambant neufs, des promotions et même des cadeaux. Pour des achats supérieurs de 40€ ou plus sur la boutique LEGO, vous recevrez un AAT en sachet. Si vous dépensez 160€ ou plus, vous obtiendrez gratuitement Le Transport de troupes de la Fédération du commerce 40686. Il faut déjà arriver à cette somme, mais vous allez voir que ça peut vite grimper rien qu'avec LA nouvelle sortie de mai 2024.

75382 Star Wars L'intercepteur TIE

Le May the 4th 2024 inaugure un set LEGO Star Wars de toute beauté avec le vaisseau Intercepteur TIE. Un ensemble qui en impose et qui peut briller grâce à son support d'exposition. Comme pour d'autres pièces, les détails sont minutieux avec un cockpit très détaillé qui contient même une trappe d'ouverture. LA nouveauté incontournable de mai 2024 pour les fans de La Guerre des Étoiles.

Date sortie : 4 mai 2024

Référence : 75382 Star Wars L'intercepteur TIE

Dimensions : plus de 32 cm de haut | 40 cm de long | 33 cm de large

Nombre de pièces : 1931 pièces

Nombre de mini-figurines : 2 (pilote de TIE, droide souris)

Prix : 229,99€

75380 Star Wars Diorama de la course de podracers de Mos Espa

Ensuite, direction la prélogie avec l'Episode 1 : La Menace Fantôme est l'un des premiers sets dédiés qui se concentre sur l'inoubliable course de podracers à Mos Espa. Vous n'aurez cependant le droit qu'aux vaisseaux étant donné qu'il n'y a pas de minifigurine d'Anakin ou Sebulba dans la boîte. C'est dommage mais le résultat a l'air d'être fort sympathique et devrait pouvoir s'emboîter sur une autre réalisation.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75380 Diorama de la course de podracers de Mos Espa

Nombre de pièces : 718

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 79,99€

75381 Star Wars Droideka

Une réplique assez abordable du Droïdeka, avec une version miniature comme minifigurine, débarque également. Il pourra tenir sur ses pattes mécaniques, comme on peut le voir sur l'image, ou bien repasser en position « ni vu ni connu » en se repliant en boule. À vous de voir ce qui ira le mieux avec vos autres sets LEGO Star Wars.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75381 Star Wars Droideka

Nombre de pièces : 583

Nombre de mini-figurines : 1

Prix : 64,99€

75383 Star Wars L’Infiltrateur Sith de Dark Maul

On termine le chapitre La Menace Fantôme avec la scène de la poursuite avec Qui-Gon Jinn, Dark Maul et le navire Infiltrateur Sith. Pas de support d'exposition ici, mais la possibilité de mettre le vaisseau en mode vol ou à l'arrêt en dépliant le train d'atterrissage. Le set s'accompagne de quatre minifigurines.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75383 Star Wars L’Infiltrateur Sith de Dark Maul

Dimensions : plus de 7 cm de haut | 27 cm de long | 20 cm de large

Nombre de pièces : 640 pièces

Nombre de mini-figurines : 4 (Dark Maul, Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn et Saw Gerrera)

Prix : 69,99€

10341 Le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA

Vous rêvez d'avoir une fusée de la NASA dans votre salon ? Le set LEGO système de lancement spatial d'Artemis sera disponible le 18 mai prochain. Une construction massive qui dépasse un mètre de hauteur et qui permettra de créer une maquette de la fusée et de sa rampe avec différents détails tels qu'une capsule Orion, une tour de lancement très précise ou encore deux propulseurs à combustible solide. Une magnifique pièce de collection à en devenir.

Date sortie : 18 mai 2024

Référence : 10341

Dimensions : plus de 70 cm de haut | 27 cm de large | 30 cm de profondeur

Nombre de pièces : 3 601

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 259,99€

Toutes les nouveautés LEGO de mai 2024

Les nouvelles sorties LEGO de mai 2024 font la part belle à Star Wars, mais pas seulement. Entre deux sets de la Guerre des Étoiles, Disney s'impose avec une construction très colorée pour Vice-Versa 2. L'un des prochains films Pixar qui sortira le 19 juin 2024 en France.

Les promotions Insiders LEGO Star Wars du May the 4th

Pour le May the 4th 2024, les membres LEGO Insiders vont pouvoir acheter des sets Star Wars à moindre coût grâce à des remises allant de 20€ à 170€. Sachant qu'évidemment, la réduction est plus importante quand le prix de base est élevé.