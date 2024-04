LEGO, en collaboration avec Nintendo, continue d'enrichir son univers de constructions avec l'annonce de deux nouveaux ensembles inspirés du jeu populaire Animal Crossing. Ces nouveautés, prévues pour être disponibles dès le 1er août, promettent de capturer l'essence de l'univers tout mignon et relaxant du jeu. Clairement, le potentiel est énorme.

LEGO et Nintendo, une belle histoire

Le premier ensemble recrée la mairie du jeu, décorée dans un thème automnal. Ce set inclut des personnages emblématiques tels qu'Isabelle et Monica, ajoutant une touche de vie et de caractère. L'attraction principale est sans doute la figurine de Kéké Laglisse le chien musicien bien-aimé des fans. Bien que la figurine ne puisse ni bouger ni chanter, sa présence est un clin d'œil amusant à ses concerts dans le jeu. Le décor comprend également un petit camion, un stand de snacks et divers éléments de verdure, créant ainsi un cadre idéal pour les mélodies de Kéké Laglisse.

Le deuxième ensemble représente l'aéroport de Dodo Airlines, complet avec une tour de contrôle, un quai et un avion. Ce set inclut également les figurines de Rodrigue et Candy, ajoutant au réalisme et à l'interactivité de l'ensemble. Un bel ensemble pour commencer une collection. Ces annonces viennent s'ajouter à une série de collaborations fructueuses entre LEGO et Nintendo, qui ont déjà vu le lancement de cinq autres ensembles Animal Crossing en mars. Ces ensembles variaient en prix de 14,99 à 74,99 euros et en nombre de pièces de 164 à 535, témoignant de la diversité et de l'accessibilité de la gamme.

L'arrivée de ces nouveaux ensembles est une bonne nouvelle pour les amateurs de LEGO et de Animal Crossing. Parfait pour les fans. Dommage, il n'y a pas encore de tarifications, mais les amateurs semblent déjà convaincus de la pertinence du tout sur les réseaux.

Cette expansion continue de l'univers Lego confirme l'engouement autour des adaptations de jeux vidéo en formats interactifs et constructibles, permettant aux fans de tous âges de plonger plus profondément dans leurs mondes virtuels préférés.