Les sorties LEGO et annonces sont telles qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Surtout que lorsqu'on tombe dedans, on a envie de continuer d'acheter des sets pour les exposer, avant de se rendre compte qu'on n'a plus de place. Mais le mal est déjà fait ! Qui plus est, la firme danoise a cette fâcheuse tendance à concevoir des sets sur des licences iconiques, qui peuvent vite vous faire dépenser des centaines d'euros l'air de rien. Et le prochain ensemble fait partie de ceux-là. Accrochez-vous, on retourne en 1992.

Un nouveau set LEGO 76271 tellement beau et incontournable

LEGO sait comment parler aux amateurs de briques colorées de longue date, ou à celles et ceux qui ont mis un pied dedans avec des sets de franchise qui leur parlent. Ce mois-ci, la firme a lancé des nouvelles constructions Star Wars, Harry Potter, Disney Blanche-Neige et les Sept nains, Animal Crossing ou encore Spider-Man. Et là, rebelote, un nouvel ensemble sur l'un des super-héros les plus populaires débarque dans quelques semaines seulement.

Après la Batmobile (76139) et le Batwing de 1989 (76161), le Tumbler (76240) ou la grosse Batcave La boîte de l'ombre (76252), LEGO présente une réplique du Gotham City de Batman : La série animée de 1992. Une oeuvre culte de chez culte, même après des décennies. Le résultat est superbe, et bien que les dimensions soient grandes, la société a pensé aux plus petits intérieurs. En effet, la particularité du set LEGO Batman : La série animée Gotham City (76271) est qu'il peut s'accrocher au mur. C'est donc un tableau, mais très différents de ceux sur le Chevalier Noir ou Joker qui reprenaient les comics DC. Ici, il y a une profondeur et de réels éléments, qui correspondent aux bâtiment de la ville à monter.

Le nouveau set LEGO Batman est également modulable. Des pièces peuvent ainsi être retirées pour voir l'intérieur du manoir Wayne, de la Batcave ou de l'Asile d'Arkham et d'autres choses. Un peu comme la tanière du justicier masqué finalement. Cette construction est faite de 4 210 briques et mesure jusqu'à 76 cm de large. Dans la boîte, on trouve quatre minifigurines (Batman, Joker, Harley Quinn et Catwoman), ainsi que des répliques miniatures des véhicules de Batou. LEGO Batman : La série animée Gotham City sera disponible à partir du 4 avril 2024.