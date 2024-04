LEGO officialise un set de toute beauté qui avait fuité un peu plus tôt dans le mois. C'est tout simplement somptueux et ça donne envie de craquer. Voyez plutôt.

LEGO s'apprête à enrichir encore une fois l'univers des amateurs de constructions et d'exploration spatiale avec deux nouveaux ensembles impressionnants : le système de lancement spatial Artemis et une œuvre d'art murale de la Voie lactée, tous deux destinés principalement aux adultes. Après le leak, il est temps de l'officialisation. Voilà ce que l'on sait.

LEGO Artemis, une vraie beauté

Prévu pour une sortie officielle le 18 mai, avec un accès anticipé dès le 15 mai pour les membres LEGO Insiders, le système de lancement spatial Artemis sera l'un des modèles les plus détaillés inspirés de la NASA à ce jour. Composé de 3,600 pièces, ce kit permet de construire la fusée Artemis I ainsi que sa plateforme de lancement. Le modèle se distingue par des détails comme une passerelle rétractable et d’autres fonctionnalités qui en font principalement un objet de collection. Ce set sera disponible au prix de 259,99 dollars.

Dans un registre plus artistique, LEGO propose également un set permettant de recréer la Voie lactée. Ce kit de 3,091 pièces offre une expérience de construction immersive qui aboutit à une décoration murale en 3D. Les constructeurs peuvent assembler cinq panneaux, chacun illustrant différentes caractéristiques astronomiques telles que Trappist-1, les Pléiades, la nébuleuse du Crabe et les Piliers de la création. Chaque panneau est accompagné d'un livret d'instructions doté d'un QR code qui, une fois scanné, donne accès à des informations enrichissantes et une bande-son exclusive sur la Voie lactée.

Ces deux ensembles ne sont pas seulement des LEGO ; ils offrent une porte ouverte sur l'astronomie et l'espace, thèmes qui continuent de captiver et d'inspirer. Le set du système de lancement spatial Artemis enrichit la collection de modèles spatiaux de LEGO, qui avait déjà accueilli le Space Shuttle Discovery en 2021. Quant à l'œuvre d'art de la Voie lactée, elle combine éducation et décoration, offrant ainsi une manière unique et engageante de découvrir notre galaxie.