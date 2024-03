Après les nouveautés Netflix d'avril 2024, on fait notre petit tour mensuel des sorties LEGO du mois prochain. En mars 2024, les briques colorées se sont emparées comme à leur habitude des plus grandes licences qui existent. En vrac, il y a eu une grosse dose de Star Wars, avec des modèles miniatures de sets cultes, du Harry Potter et du Animal Crossing en nombre, ainsi que des productions Walt Disney Studios et Marvel avec Spider-Man, La Reine des Neiges, Encanto ou Stitch. Pour avril 2024, vous allez devoir choisir entre un homme araignée, des dragons ou une chauve souris qui ne craint pas de se frotter aux truands d'une ville corrompue.

Notre sélection des sets LEGO d'avril 2024

Les nouveautés LEGO de mars 2024 ont été une fois très riches. La firme danoise a réussi à aligner qualité et quantité, avec des sets pour toutes les bourses de 9,99€ à 229,99€. Les constructions les plus impressionnantes étant La Chaumière de Blanche-Neige et les Sept Nains, et La Place de la ville médiévale. Mais les modèles réduits Star Wars R2-D2 et Faucon Millenium, ou encore Le Choixpeau magique qui parle d'Harry Potter, se sont clairement défendus. De très belles pièces chacun à leur niveau. Les fans d'Animal Crossing ont également eu leurs créations ultra colorées et toute mignonnes.

Pour les sorties LEGO d'avril 2024, il ne faut pas s'attendre à un line-up aussi conséquent. En revanche, deux sets sortent complètement du lot et vont vous faire oublier le reste. Et ça tombe bien, car les deux à eux seuls représentent déjà un investissement très onéreux. Mais ce n'est pas ce qui va arrêter les millions d'amateurs de briques à assembler, n'est-ce pas ? Préparez-vous Le Chevalier Noir est de retour !

76271 Batman : La série animée Gotham City

Notre coup de cœur du mois, c'est le set Batman La série animée qui reprend la ville de Gotham. Ce n'est pas une construction en 3D complète, mais un tableau avec des éléments en relief. Une oeuvre sublime qui peut être accrochée au mur, ou poser sur une étagère, composée de 4210 pièces. Elle s'accompagne de minifigurines Batman, Catwoman, Harley Quinn et Joker, ainsi que de répliques du Batwing ou de la Batmobile. Un set modulable qui recèle de secrets.

Date sortie : 4 avril 2024

Référence : 76271

Dimensions : plus de 41 cm de haut | 76 cm de large | 6 cm de profondeur

Nombre de pièces : 4210

Nombre de mini-figurines : 4 + mini Batmobile et mini Batwing

Prix : 299,99€

21348 Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge

Du haut de ses 48 cm, la construction Donjons et Dragons : L'histoire du dragon rouge tient largement tête à celle sur le Chevalier Noir, pour quiconque aime cette franchise médiévale-fantastique cultissime du jeu de rôle. On peut édifier une taverne avec un toit amovible et un étage, un donjon et sa tour, et concevoir son propre Hurlebraise le dragon rouge. Dans la boîte, vous aurez aussi six minifigurines avec une mage elfe, une guerrière gnome, un clerc nain, une fripouille orque, le drakéide Alax Jadécailles, ainsi qu'un hibours et un tyrannoeil. Si vous précommandes sur le site LEGO, vous recevrez gratuitement un mini coffre mimique à monter.

Date sortie : 4 avril 2024 - précommande du 1 au 3 pour les LEGO Insiders

Référence : 21348

Dimensions : plus de 48 cm de haut | 30 cm de profondeur | 37 cm de large

Nombre de pièces : 3745

Nombre de mini-figurines : 6

Prix : 359,99€

76284 Marvel Spider-Man Figurine du Bouffon Vert à construire

Un nouveau LEGO Marvel Spider-Man, ça vous tente ? L'un des méchants les plus emblématiques de l'univers de Stan Lee, le Bouffon Vert, s'offre une figurine et emboîte ainsi le pas de Spidey ou de Venom. Le personnage peut trôner sur son planeur, tout en tenant deux citrouilles dans ses mains, qui peuvent être rangées si besoin directement dans le véhicule. En revanche, il n'y a pas de minifigurine, mais ce n'est pas étonnant.

Date sortie : 1er avril 2024

Référence : 76284

Dimensions : plus de 24 cm de haut

Nombre de pièces : 471

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 37,99€

76298 Marvel Iron Spider-Man figurine à construire

Pour faire face au Bouffon Vert, la firme danoise sort un atout de choc avec Iron Spider-Man. Dotée de l'armure high-tech de Stark, avec les quatre bras supplémentaires articulés dans le dos, cette figurine peut prendre des poses dynamiques pour recréer des scènes d'action et réaliser de beaux tableaux pour vos étagères. Comme pour Le Bouffon Vert, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais le prix est assez bas.

Date sortie : 1er avril 2024

Référence : 76284

Dimensions : plus de 24 cm de haut

Nombre de pièces : 303

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 34,99€

Toutes les nouveautés LEGO d'avril 2024

Les sets inédits LEGO d'avril 2024 sont tous là pour le moment, mais il est possible que d'autres viennent s'ajouter et nous mettrons alors notre article. Un mois moins chargé, certes, mais qui envoie du très lourd grâce à Batman et à Donjons et Dragons.