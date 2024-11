Un set LEGO Horizon Adventures a récemment été dévoilé par PlayStation et la firme danoise. Cette nouvelle collaboration entre les deux sociétés offre une scène avec deux personnages, Aloy et Varl, et deux machines bien connues des fans de la franchise (Dents de scie, Testudien). Pendant ce temps, un revendeur français propose des remises de prix jusqu'à -35% sur toute une série de superbes sets de licences cultes, surtout si vous êtes fans des sagas sur lesquels ils s'appuient. Direction les étoiles, l'école des Sorciers et l'univers coloré de Nintendo !

Notre sélection des sets LEGO de licences cultissimes en soldes

Si vous avez raté les sorties LEGO de novembre 2024, elles sont toujours disponibles, mais le choix n'est pas au rendez-vous. En effet pour ce mois-ci, la boutique officielle ne propose que deux sets. Pour celles et ceux qui ont la main verte, il y a le 21353 Ideas Le jardin botanique. La seconde et dernière nouveauté s'adresse cette fois-ci aux fans de Marvel, et en particulier de la célèbre bande de mutants, puisqu'il s'agit du set inédit 76294 Les X-Men : l’institut Xavier qui est disponible dès maintenant. Si vous êtes plutôt amateurs de Star Wars, Harry Potter ou Mario, voici les sets LEGO de ces licences ultra cultes qui sont en promo pour une durée limitée.

75389 Star Wars Le Faucon Noir

Référence : 75389 LEGO Star Wars Le Faucon Noir

Dimensions : plus de 12 cm de haut | 43 cm de long | 32 cm de large

Nombre de pièces : 1579

Nombre de mini-figurines : 6 (Dark Jar Jar Binks, C-3PO, Dark Dev, Dark Rey, Luke en mode plage et Jedi Vador, des accessoires sabres laser et une brique de lait bleu)

Age : 10+

Prix soldé : 153,99€ au lieu de 194,99€

71411 Super Mario Le Puissant Bowser

Référence : 71411 LEGO Super Mario Le puissant Bowser

Dimensions : plus de 32 cm de haut | 28 cm de profondeur | 41 cm de large

Nombre de pièces : 2807

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Prix soldé : 188,99€ au lieu de 269,99€

76435 Harry Potter Le château de Poudlard - la grande salle

Référence : LEGO 76435

Dimensions : plus de 28 cm de long

Nombre de pièces : 1732

Nombre de mini-figurines : 11 (Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Dumbledore, les professeurs Quirrell et Vector, le Moine Gras, un troll des montagnes, Terry Boot, Daphné Greengrass, Leanne)

Age : 10+

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix soldé : 169,99€ au lieu de 219,15€

Les autres sets LEGO Harry Potter et Star Wars en promo

En plus de notre sélection, voici les autres sets LEGO Mario, Star Wars et Harry Potter qui bénéficient actuellement d'une baisse de prix. Faites vite, ça ne va pas durer !

