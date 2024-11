Les deux énormes sets LEGO de novembre 2024 sont enfin disponibles à l'achat. Parmi ce duo, il y a du très lourd avec une licence monumentale et ultra populaire.

Si vous êtes fans de vampires, préparez-vous à l'arrivée d'un set LEGO Twilight dès l'année prochaine. Le projet soumis sur la plateforme Ideas en 2023 a été non seulement approuvé, mais surtout retenu par la firme danoise pour une sortie le 1er février 2025. Une construction de 2001 pièces qui représente, avec fidélité, la maison Cullen où vivent les protagonistes des films à l'image du couple star Bella Swan (Kristen Stewart) et Edward Cullen (Robert Pattinson). D'ici le lancement, vous allez pouvoir assouvir votre passion pour les briques avec deux nouveaux très beaux sets disponibles dès maintenant.

Ces énormes sets LEGO de novembre 2024 sont là

Comme prévu, les sorties LEGO de novembre 2024 sont arrivées et malheureusement, ou heureusement c'est selon, on en fait très vite le tour. En effet, une fois n'est pas coutume, la liste des nouveautés est très restreinte, mais il s'agit de deux gros sets avec une saga culte et ultra populaire dans le lot. Pour faire suite au 76281 X-jet des X-Men, la société a lancé 76294 Les X-Men : l’institut Xavier qui est une réplique du QG des super-héros, mais aussi le lieu d'apprentissage des jeunes mutants rejetés par le reste du monde en raison de leurs pouvoirs.

En parallèle de ce nouveau set Marvel, LEGO met à disposition Le jardin botanique. Un projet de la plateforme Ideas qui comporte pas moins de 3792 briques. À noter qu'actuellement, la boutique offre des cadeaux pour tout achat en fonction de votre statut. Si vous êtes un membre LEGO Insiders, vous pourrez avoir le mini-set 5009005 Portail d’entrée qui va de pair avec Le jardin botanique. Si ce n'est pas le cas, vous aurez tout de même l'occasion de recevoir gratuitement 40698 Les livres sont ma passion pour toute commande de 130€ ou plus.

76294 Marvel Les X-Men : l’institut Xavier

Référence : 76294 LEGO Marvel Les X-Men : l’institut Xavier

Dimensions : plus de 27 cm de haut | 25 cm de profondeur | 40 cm de large

Nombre de pièces : 3093

Nombre de mini-figurines : 10 (Wolverine, Professeur X, Jean Grey, Cyclope, Tornade, Gambit, Malicia, Iceberg, Bishop, Magneto). Une figurine articulée plus grande de Sentinelle est également à construire

Age : 18+

Date de sortie : disponible

Prix : 329,99€

21353 Ideas Le jardin botanique

Référence : 21353 LEGO Ideas Le jardin botanique

Dimensions : plus de 22 cm de haut | 25 cm de profondeur | 51 cm de large

Nombre de pièces : 3792

Nombre de mini-figurines : 12 (4 employés avec le directeur, 2 jardiniers et un barista, des visiteurs ainsi que des animaux avec un écureuil, un lapin, 4 oiseaux et même un scarabée)

Age : 18+

Date de sortie : disponible

Prix : 329,99€

Source : boutique LEGO.