Une fois encore, Disney chamboule tout pour Star Wars et semble avoir du mal à trouver la bonne direction pour sa poule aux œufs d'or. Que peut-on en retenir ?

Le calendrier des sorties Disney subit un nouveau bouleversement, et cette fois, c’est Star Wars qui en fait les frais. Un film initialement prévu pour décembre 2026 a été repoussé, remplacé par L'Age de Glace 6. Une annonce qui ne manque pas de faire réagir les fans de la saga. Mais que se cache-t-il derrière ce changement ?

2026 s’annonçait comme une grande année pour Star Wars. Le film centré sur The Mandalorian et Grogu est toujours prévu pour mai 2026, mais la date de décembre, qui semblait réservée à un autre projet Star Wars, a été réattribuée. À la place ? Le sixième opus de la franchise l'Age de Glace.

Ce film de décembre était largement attendu comme celui de Rey et du Nouvel Ordre Jedi, avec Daisy Ridley. Mais des problèmes de production, comme le départ du scénariste Steven Knight, ont semé le doute sur sa sortie. Finalement, Disney a préféré retirer ce projet de son calendrier 2026. Une décision qui déçoit, mais qui n’étonne pas vraiment au vu des récents retards chez Lucasfilm.

Une stratégie qui intrigue

Ce report n’est pas forcément un mauvais signe. Lucasfilm semble vouloir prendre son temps pour peaufiner ses projets. Le film de décembre 2026 pourrait en réalité avoir été lié à un autre projet : Dawn of the Jedi, réalisé par James Mangold. De plus, une date reste réservée pour décembre 2027. Ce créneau, marquant les 50 ans d’Un Nouvel Espoir, pourrait être l’occasion parfaite pour lancer un nouveau chapitre marquant dans la saga.

En revanche, The Mandalorian & Grogu, prévu pour mai 2026, reste en lice. Mais ce film devra affronter un concurrent de taille : Avengers: Doomsday, également prévu pour le même mois. Lucasfilm joue donc gros avec ce calendrier. Depuis la fin de la saga Skywalker, Star Wars peine à briller au cinéma. Les séries comme The Mandalorian ou Andor ont conquis les fans, mais les projets cinématographiques, eux, peinent à avancer. Ce report pourrait être une chance pour Lucasfilm de redresser la barre.

La concurrence avec Avengers reste un défi. Mais l’attrait de personnages comme Grogu et Din Djarin pourrait permettre de tirer leur épingle du jeu. Avec une campagne marketing bien orchestrée, le film de mai 2026 pourrait être une réussite, même dans un marché saturé.

Source : Deadline