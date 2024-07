Deux magnifiques sets LEGO ne sont désormais plus des exclusivités et sont disponibles partout. De magnifiques créations qui donnent envie de craquer.

LEGO continue de surprendre avec des ensembles de construction qui s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Deux sets particulièrement impressionnants viennent de faire leur apparition. Ou du moins, qui ne sont plus des exclusivités de la boutique LEGO : Donjons et Dragons : l’histoire du dragon rouge (21348) et Le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA (10341).

Deux sets de folie LEGO

Le set Donjons et Dragons : l’histoire du dragon rouge (359,99 €) invite les constructeurs à s'immerger dans les Royaumes Oubliés, un univers mythique de l'heroic fantasy. Conçu spécialement pour les adultes, cet ensemble de 3745 pièces offre une aventure de construction unique. Il inclut une taverne avec un toit amovible, un donjon, une tour, et une figurine articulée de Hurlebraise, le redoutable dragon rouge.

Ce set comprend également six minifigurines : quatre aventuriers, un aubergiste et un drakéide nommé Alax Jadécailles. En plus des minifigurines, plusieurs créatures emblématiques du jeu sont présentes, comme un tyrannœil, un hibours et une bête éclipsante. Une campagne exclusive, développée en collaboration avec Wizards of the Coast, est disponible en téléchargement pour enrichir l'expérience de jeu.

Les passionnés de Donjons et Dragons apprécieront particulièrement les détails minutieux et les nombreuses références aux objets magiques et aux pièges dissimulés dans le set. De plus, les instructions de montage sont accompagnées d'interviews et de commentaires du concepteur du set, offrant une dimension supplémentaire à l'expérience de construction.





Vers l'infini

Pour les amateurs d’espace et de technologie, le set Le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA (259,99 €) est un choix parfait. Inspiré par le programme Artemis de la NASA, ce set de 3601 pièces permet de construire une réplique détaillée du système de lancement spatial, incluant une fusée à plusieurs étages, deux propulseurs à combustible solide, une capsule Orion et une tour de lancement mobile.

Ce modèle est conçu pour être fidèle aux systèmes de lancement réels, avec des ombilicaux rétractables, une passerelle pour l’équipage et des étages de fusée amovibles. La capsule Orion est dotée de panneaux solaires dépliables et peut être placée soit à l’intérieur de la fusée soit sur un présentoir. Une plaque explicative accompagne le modèle, ce qui en fait un objet de décoration fascinant pour la maison ou le bureau.





