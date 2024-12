Kingdom Come: Deliverance 2 veut gâter les joueurs avec une excellente nouvelle pour les plus impatients. De quoi mettre du baume au cœur, très sérieusement.

Suite directe du premier opus sorti en 2018, Kingdom Come Deliverance 2 promet de faire encore mieux. Le premier jeu avait marqué les esprits grâce à son réalisme, son univers médiéval fidèle et sa narration immersive. Avec plus de huit millions de copies vendues, il s’est imposé comme une référence dans le genre des RPG. Et bonne nouvelle nouvelle, la suite arrivera plus tôt que prévu.

Kingdom Come Deliverance 2 arrive plus tôt

Bonne nouvelle pour les fans de RPG : Kingdom Come: Deliverance II sortira finalement une semaine plus tôt que prévu. Initialement programmé pour février 2025, le jeu sera disponible dans le monde entier dès le 4 février. Une annonce qui devrait ravir les amateurs d’aventures historiques après le report initial à 2025.

Cette suite mettra de nouveau en scène Henry de Skalitz, le héros du premier épisode, interprété par l’acteur Tom McKay. Les fans pourront ainsi retrouver ce personnage emblématique et poursuivre son histoire dans un monde encore plus riche et détaillé.

Des annonces dans le même temps

Pour accompagner cette bonne nouvelle, Warhorse Studios a prévu plusieurs révélations pour Kingdom Come Deliverance 2. Un nouveau trailer narratif , offrant un aperçu de l’intrigue et des enjeux du jeu. De plus, les spécifications techniques pour PC et consoles sont aussi partagées, permettant aux joueurs de s'assurer que leur équipement est prêt.

Configuration recommandée « 1440p high »

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Mémoire : 32 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7800 XT

Stockage : 100 Go SSD

Configuration recommandée « best ultra »

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Mémoire : 32 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT

Stockage : 100 Go SSD

