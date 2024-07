En attendant une suite ou un nouveau jeu après l'éclatant Forbidden West du côté de Guerrilla Games, il était en effet question pendant longtemps d'une série s'inspirant de l'histoire d'Horizon Zero Dawn du côté de Netflix. Un rapport récent vient cependant doucher les espoirs des fans, mais a priori pour les bonnes raisons.

Finalement pas de série Netflix à l'Horizon Zero Dawn

Cela fait quelques années que nous entendons parler d'une adaptation de la marquante licence de Guerrilla Games sur le petit écran chez Netflix. Aux dernières nouvelles, il était question d'un préquel au premier opus, baptisé Horizon 2074. Il était alors question de voir en live-action les événements qui ont mené au monde tel qu'Aloy et le reste de l'humanité le connaissent, largement dominé par des machines à formes animales.

Ce projet prometteur semble cependant, en tout cas pour l'instant, appartenir au passé. La semaine dernière, Rolling Stone s'est fendu d'un rapport à l'encontre de Steve Blackman, showrunner notamment d'Umbrella Academy. D'après 12 témoins, celui-ci aurait un comportement manipulateur et toxique sur le plateau de tournage, ayant harcelé de nombreux employés. En creusant l'histoire, Rolling Stone a appris que le showrunner avait deux autres projets dans les cartons chez Netflix : Orbital, une nouvelle série originale et... la fameuse adaptation d'Horizon Zero Dawn.

Maintenant en disgrâce, Steve Blackman aurait pour l'heure en guise de sentence reçu l'annulation desdits projets. Puisque la série Horizon 2074 n'avait jusqu'à présent fait l'objet que de rumeurs, gageons qu'elle n'en était alors qu'à un état embryonnaire. Cela sonne-t-il toutefois le glas complet d'une adaptation préquelle sur le papier prometteur ? Pas nécessairement, Sony pouvant choisir un autre partenaire pour reprendre le flambeau. Le géant japonais n'entend probablement pas s'assoir sur une potentielle manne après l'énorme et contagieux succès de la série The Last of Us chez HBO.

En attendant des nouvelles d'Aloy

Concernant la suite vidéoludique des aventures d'Aloy, les joueuses et joueurs devront faire preuve de patience. Il serait pour l'heure question d'un jeu multijoueur en production. Compte tenu de l'annulation du spin-off du même type pour The Last of Us et des récents licenciements au sein des gros studios PlayStation, les fans doivent-ils s'inquiéter ? A priori pas dans un Horizon immédiat en tout cas.