Les nouveaux films, séries, documentaires et émissions Netflix de 2024 ne font que commencer. Après En plein vol, la firme au N rouge va étoffer son catalogue avec deux très gros films en mars prochain. Le long-métrage SF Spaceman avec Adam Sandler ainsi que Paul Dano, et La Demoiselle et le Dragon avec Millie Bobby Brown de Stranger Things. Le show TV des Duffer est sur le point de se terminer, de même qu'une autre série qui cartonne toujours autant. Et on sait maintenant quand les adieux auront lieu.

Ce n'est pas une surprise, car annoncé depuis plusieurs mois, mais la saison 4 d'Umbrella Academy sera la dernière. Après ces nouveaux épisodes, c'est rideau ! La bande de frères et sœurs, qui sont dotés de super-pouvoirs, ne reviendront plus sur Netflix. « La saison finale d'Umbrella Academy arrive en 2024 » a annoncé la plateforme en 2023. Ce qui était très vague, comme d'habitude avec la société.

Mais ça y est, après quelques semaines d'attente, le service de SVOD a une date de sortie définitive à communiquer à ses abonnés. Comme le montre l'affiche ci-dessous, Umbrella Academy saison 4 sera disponible le 8 août 2024 sur Netflix. En plein pendant les vacances d'été, ce qui permettra peut-être à certains de dévorer les épisodes rapidement.

« Je suis très heureux que les fans très fidèles d'Umbrella Academy puissent vivre la fin du voyage de la fratrie Hargreeves commencé il y a cinq ans. Mais avant d'aboutir à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable pour la saison 4. Un récit qui tiendra les fans en haleine jusqu'aux toutes dernières minutes » avait déclaré le showrunner Steve Blackman. Pour l'instant, il n'y a pas de synopsis officiel pour la série Netflix, alors il faut se contenter des derniers événements qui se sont produits dans la saison 3 pour dessiner une histoire. Attention spoilers !!!

Les personnages d'Umbrella Academy vont entamer leur aventure de façon assez délicate, puisque l'univers a été réinitialisé, et que chacun des membres de cette famille ont perdu leurs pouvoirs. Et c'est tout ce que l'on sait ! D'après plusieurs acteurs, la fin de la série Netflix sera identique aux trois premières saisons. Ce sera « très (très) loufoque » avec des « protagonistes incroyables et des méchants formidables ». Une conclusion idéale ? Pour Ritu Arya (Lila Pitts) et David Castaneda (Diego Hargreeves), ce sera la meilleure saison.