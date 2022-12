En attendant l'officialisation, un nouveau jeu dans l'univers de la licence a été repérée. Un projet de plus en complément du DLC d'Horizon Forbbiden West et de la série Netflix Horizon 2074.

Les aventures d'Aloy ne sont pas près de s'arrêter. Les développeurs ont d'autres projets pour l'héroïne de PlayStation qui devra désormais partager l'affiche après le DLC solo d'Horizon Forbbiden West.

L'après Horizon Forbbiden West découvert avant l'heure

Le gros DLC Burning Shores d'Horizon Forbbiden West, qui nous entraînera jusqu'à Los Angeles et son panneau Hollywood, a fait sensation lors de l'annonce. Même si, aussitôt après, des fans ont exprimé leur mécontentement étant donné que l'extension est une exclu PS5.

Et après ce DLC, ce sera quoi ? Guerrilla Games s'affaire sur un nouveau jeu Horizon 3... avec du multi ! On en a cette fois la preuve matérielle via des offres d'emploi et leur description sans équivoque :

Guerrilla Games est à la recherche d'un lead world designer afin d'étendre l'univers d'Horizon avec un jeu destiné à un public multijoueur. Le studio est en quête d'un senior combat designer, expérimenté et passionné pour aider à la création d'ennemis mécaniques spectaculaires, difficiles et mémorables à combattre en coopération. Via JorRaptor (et VGC).

Cette découverte rejoint les précédentes rumeurs de nos confrères de VGC. Selon eux, Horizon Zero Dawn devait initialement être jouable en co-op - et donc Horizon Forbbiden West également. Une idée finalement abandonnée à l'époque et qui ressurgit pour le prochain jeu de la licence.

À côté de cela, deux autres projets ont déjà été annoncés. La série Netflix Horizon 2074 et Horizon Call of the Mountain, un titre de lancement pour le PSVR 2.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS5 et PS4.