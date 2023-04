Hogwarts Legacy est assurément LE jeu dont la sphère vidéoludique a le plus parlé en début d’année. Un véritable phénomène, sorti sur PS5, Xbox Series et PC, qui a secoué l’industrie et les joueurs. Si le jeu a conquis plusieurs millions de joueurs, il a en effet divisé sur bien des sujets, notamment en ce qui concerne les polémiques liées à J.K Rowling, créatrice de l’univers Harry Potter. Quoi qu’il en soit, Hogwarts Legacy est un véritable carton plein. De nombreux records sont depuis tombés et le jeu a même dépassé toutes les espérances.

Hogwarts Legacy surpasse toutes les attentes

C'est en tout cas ce que nous affirme une information découverte par un utilisateur Twitter sur le profil LinkedIn d’Arien Darby, Manager Marketing Senior chez Warner. On y apprend qu’Hogwarts Legacy a dépassé tous les objectifs fixés. Il les aurait explosé même puisque le jeu aurait actuellement surpassé les prévisions de vente de 256%.

Pour l’heure, Warner n’a pas mis à jour ses résultats, mais les premiers chiffres étaient déjà colossaux. Cette nouvelle n’est donc finalement que très peu surprenante, même si cela reste absolument énorme.

Le jeu de tous les records

Souvenez-vous, en mars derniers, les premiers chiffres ont révélé que le jeu s’était déjà écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires à travers le monde, en seulement quelques semaines, coiffant au poteau d’énormes succès de l’année précédente comme Elden Ring ou encore God of War Ragnarok. Les deux jeux les plus récompensés de 2022.

Si le studio Avalanche Software est aux anges, c’est surtout Warner qui se frotte les mains. Toujours en s’appuyant sur les chiffres du mois de mars derniers, le jeu aurait permis à la firme d’enregistrer plus de 850 millions de dollars en deux petites semaines seulement. Inutile de vous préciser que cette somme doit être très largement dépassée à l’heure où s’écrivent ces lignes.

Et si le jeu s’est écoulé à plusieurs millions d’exemplaires, il a également fédéré un très grand nombre de curieux. Hogwarts Legacy a en effet fait exploser Twitch lors de sa sortie en devenant le jeu le plus regardé de la plateforme avec un pic enregistré à plus d’1,3 million de spectateurs. Ça aussi, c’est colossal.

Hogwarts-Legacy

Et la suite ?

Une pluie de records, des ventes qui ont explosé les prévisions… Hogwarts Legacy est bien parti pour devenir une franchise à succès et beaucoup de fans se demandent déjà si une suite verra le jour. Avec de tels résultats, il est difficile d'imaginer Avalanche et Warner en train de ranger la licence dans un tiroir.

Cependant, à l’heure actuelle, rien ne semble être prévu pour la franchise, pas même pour le jeu. Alan Tew, Lead Game Designer sur Hogwarts Legacy, s’était même confié sur le sujet à l’occasion du dernier IGN Fest qui s’est déroulé en début d’année, en déclarant que le studio avait tout donné pour développer Hogwarts Legacy pendant près de 5 années, et qu’il n’y avait rien de prévu pour le moment, pas même un DLC. À voir donc.

Ce qui est sûr en revanche, c'est que le jeu devrait prochainement avoir un petit regain de popularité puisqu'une version PS4, Xbox One et Switch sont attendus prochainement. Du moins, si elles arrêtent d'être retardées.

Et vous, vous avez déjà cédé à l’appel Hogwarts Legacy ?