Hier soir à 19 heures, la communauté de joueurs PC d'Hogwarts Legacy était gâtée par l'arrivée de l'une des mises à jour les plus massives pour le titre d'Avalance Software. Un peu comme Baldur's Gate 3 de Larian Studios avec le fameux patch 7, les développeurs donnent ainsi les clés du jeu et de Poudlard aux joueurs à travers le très attendu support officiel des mods. Ce n'est toutefois pas tout ce que ce patch déploie sur la version PC du titre, en attendant éventuellement la même attention pour les versions consoles plus tard. Voyons cela plus en détail.

Les clés d'Hogwarts Legacy désormais confiées aux moddeurs

Avec sa mise à jour 1326194, la version PC d'Hogwarts Legacy se transforme complètement. Ce principalement grâce à l'arrivée particulièrement attendue du support officiel des mods. Les apprentis sorciers les plus inventifs peuvent ainsi désormais utiliser le Kit de Créateur de mods Curseforge pour lancer les sorts de métamorphose les plus fous sur Poudlard, ses élèves et ses environs. Afin d'assurer une création de mods réussie, les développeurs ont énuméré différentes bonnes pratiques à connaître via les notes détaillées de la mise à jour à retrouver via ce lien ou en source ci-dessous.

Une fois les mods créés, les joueuses et joueurs PC d'Hogwarts Legacy pourront donc également en profiter pour transformer leurs parties respectives via un menu mods désormais intégré. Pour cela, il faut cependant obligatoirement lier son jeu à un compte Warner Bros, en passant par ce lien. Via ce menu, vous pourrez parcourir la liste des mods disponibles et les ajouter en cliquant sur les mods qui ont attiré votre regard. Pour ne pas casser votre partie en cours, il est également possible de créer une nouvelle sauvegarde « moddée », d'y importer votre progression et même créer différentes configurations de mods spécifiques à chaque sauvegardes, histoire d'expérimenter tel un préparateur de potions.

La version PC du jeu en profite pour s'adapter au monde moderne

Le support des mods est évidemment le plus gros morceau de cette mise à jour pour Hogwarts Legacy, mais il ne vient en réalité pas seul. La version PC profite en effet de l'occasion pour se refaire une beauté optimisée... à condition d'avoir le matériel adéquat. D'une part, le titre accueille le support du DLSS 4 et du Multi-Frame Generation, exclusifs aux cartes graphiques RTX 5000. D'autre part, le Ray Tracing se dote de nouvelles options pour gagner en qualité, ou à l'inverse être moins gourmand en fonction des configurations.

Derniers points de cette mise à jour 1326194 pour Hogwarts Legacy : de nombreux correctifs de bugs dans divers domaines comme l'audio, l'interface utilisateur, les personnages, les environnements ou le gameplay. Vous trouverez tous ces changements en détail via le lien déjà susmentionné, ou en source ci-dessous.

Source : Site officiel d'Hogwarts Legacy