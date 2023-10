Si vous avez exploré en long, en large et en travers Hogwarts Legacy depuis sa sortie, alors ce contenu gratuit et imposant pourrait sûrement vous plaire.

Hogwarts Legacy est disponible depuis février 2023 et, au fil du temps, les fans ont eu l’occasion de pleinement explorer le RPG dans ses moindres recoins. Heureusement, fidèle à l'univers de Harry Potter, la communauté est nombreuse et très active, assez pour proposer un contenu gratuit vraiment bluffant.

Un gros contenu gratuit pour Hogwarts Legacy

Ainsi, nous découvrons l'existence d'un mod gigantesque pour Hogwarts Legacy. Il a pour but de chambouler totalement votre expérience de jeu. Baptisé "The Goblet v2", il modifie de nombreux éléments en introduisant un ensemble complet de modifications et d'optimisations. Le tout en sublimant visuellement et techniquement le jeu de base.

The Goblet se présente comme une refonte totale de Hogwarts Legacy, non seulement en peaufinant l'aspect visuel, mais également en enrichissant le gameplay avec une multitude de mods, corrections de bugs et améliorations. La collection, bien que d'un poids de 4 Go, regroupe plus de 110 mods, allant de nouveaux vêtements et balais à des corrections de bugs et des améliorations graphiques.

L'équipe derrière cette collection n'a pas seulement investi des heures dans le développement, le modding et les tests, mais elle propose également un support continu via leur serveur Discord. De plus, le mod est accompagné de tutoriels vidéo et de guides d'installation. C'est réalisé étape par étape, facilitant ainsi l'accès même pour les moddeurs novices.

Nouveaux graphiques, nouveau gameplay

L'intégration de Reshade, accompagnée de ses préréglages, modifie l'esthétique du jeu, lui apportant une nouvelle fraîcheur visuelle. L'interface utilisateur (UI) n’est pas en reste, offrant une version épurée pour minimiser les obstructions visuelles pour le joueur, tandis que le réticule de visée et le pointeur de la souris sont également minimisés. Plusieurs menus dans Hogwarts Legacy permettent de configurer vos mods afin d'ajuster le jeu selon vos préférences.

Des fonctionnalités comme la capacité d'apparaître à n'importe quel lieu (avec certaines exceptions propres à l'univers), le changement d’allure entre la course, la marche rapide et la marche, et la possibilité de faire avancer le temps, permettent une exploration et une interaction accrue avec le monde du jeu.

Les changements ne s’arrêtent pas là, avec la possibilité d'éditer votre baguette magique via un menu, de lancer des duels entre étudiants n’importe où et n’importe quand, et même de générer des ennemis à combattre. De plus, le jeu vous donne la chance d’expérimenter 52 baguettes magiques personnalisées. Pour télécharger ce mod d'Hogwarts Legacy, il faut se rendre ce lien.