Comme nous l'avons appris hier (au moment de la rédaction de cet article), Michael Gambon, célèbre pour son rôle d'Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter, nous a malheureusement quittés, terrassé par une pneumonie, selon les dires de sa famille et comme relayé par la BBC. La disparition de l'acteur a endeuillé non seulement les fans de la saga, mais aussi une grande partie du casting des films. De nombreux artistes lui ont rendu hommage.

Un vibrant hommage du casting d'Harry Potter

Daniel Radcliffe, la star de la saga, fut l’un des premiers à réagir, se souvenant de lui comme d'un homme drôle, irrévérencieux et extrêmement talentueux. Il a exprimé sa tristesse et sa gratitude d'avoir eu l'opportunité de travailler avec Gambon, déclarant :

Michael Gambon était l'un des acteurs les plus brillants avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler, mais malgré son immense talent, ce dont je me souviendrai le plus à son sujet, c'est le plaisir qu'il prenait dans son travail…

Rupert Grint, qui interprétait Ron Weasley, a également rendu hommage à Gambon, mettant en lumière la chaleur et la malice que l'acteur dégageait sur le plateau. Pour Grint, Gambon était une source d'inspiration et un modèle. Bonnie Wright, incarnant Ginny Weasley, a évoqué son admiration pour la présence et la performance de Gambon, le décrivant comme une figure chaleureuse et constante.

Emma Watson, interprète d'Hermione Granger, a aussi partagé un souvenir sincère du "gentil, gentil Michael Gambon" via une story Instagram, où elle écrit :

Tu n'as jamais pris les choses trop au sérieux, mais tu as su livrer les moments les plus graves avec toute la solennité nécessaire. Merci de nous avoir montré comment porter la grandeur avec légèreté.

De nombreux messages

La créatrice de l'univers Harry Potter, J.K. Rowling, a également partagé ses souvenirs de la première fois qu’elle a vu Gambon sur scène, exprimant son amour et son admiration pour l’homme et l’acteur. Rowling a adressé ses plus sincères condoléances à la famille de Gambon et à tous ceux qui l'aimaient.

Enfin, Fiona Shaw, interprète de Petunia Dursley, a parlé de l'amour profond que Gambon nourrissait pour son métier, le qualifiant d’acteur brillant et magnifique. D'autres membres de la distribution, tels que Jason Isaacs (Lucius Malfoy) et James Phelps (Fred Weasley), ont également fait part de leur tristesse et partagé leurs souvenirs affectueux de Gambon.

C'est toute une famille d'acteurs qui se retrouve endeuillée. On peut imaginer que des liens très forts se sont tissés après tant d'années de tournage et au sein d'une saga aussi prolifique. Gambon et son interprétation de Dumbledore resteront à jamais dans nos cœurs.