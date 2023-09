Discord, l'application de communication la plus populaire du moment, est dans les choux. Plus qu'un simple bug, c'est un véritable crash des services qui vient de frappet le logiciel. À l'heure où ces lignes sont écrites, c'est le black-out le plus total et les fonctionnalités sont HS, ou du moins en partie.

Discord en plein bug, qu'est-ce qu'il se passe ?

Vous aussi, vous utilisez Discord pour jouer ou pour travailler ? Eh bien, nous aussi, mais à l'heure actuelle, c'est compliqué. Discord a eu des problèmes le 28 septembre dans la journée qui, visiblement, ont rapidement été corrigé. Le compte Twitter officiel de la firme a publié une alerte hier déclarant travailler sur les problèmes. Mais c'est aujourd'hui que tout a décidé de craquer. À l'heure où cet article est rédigé, il n'est plus possible d'écrire ni de communiquer sur Discord. Pour certains utilisateurs, la situation s'est vite réglée, mais pour d'autres, les bugs persistes toujours. En lançant l'application sur PC, on a le droit à un énorme message nous indiquant que l'on a été bloqués, et le site est quant à lui HS. Attaque DDOS massive ? Problèmes de serveurs, nous l'ignorons encore. Toutefois, il reste une petite alternative pour continuer de l'utiliser.

Un gros message d'erreur en lançant Discord

L'alternative de l'application mobile

Si par chance vous avez l'application sur mobile, cette dernière pourrait bien vous sauver la mise. Il s'avère que pour beaucoup d'utilisateurs, l'application fonctionne et permet notamment de communiquer sur les différents canaux. Attention toutefois, un redémarrage de l'application pourrait bien tout faire planter. Pour le moment, il n'existe aucune véritable solution si ce n'est d'être patient et d'attendre que la situation revienne à la normale pour tout le monde. Nul doute que les petites mains derrière Discord sont actuellement en train de plancher sur le problème. À surveiller donc.

Et chez vous, ça fonctionne ?