Bonne nouvelle, le jeu Harry Potter a enfin une date de sortie sur Nintendo Switch. Il faudra encore patienter un peu, mais l'attente touche à sa fin et le lancement approche rapidement.

Les fans d'Harry Potter et de jeux vidéo vont enfin pouvoir s'immerger dans le sport le plus emblématique du monde des sorciers : le Quidditch. Le célèbre jeu basé sur cette discipline arrive enfin sur Nintendo Switch, une nouvelle qui ne manquera pas de ravir les amateurs de la franchise.

Une bonne nouvelle pour les fans d'Harry Potter

Bonne nouvelle : la version Nintendo Switch de Harry Potter : Champions de Quidditch sortira le 8 novembre. Le Quidditch, sport mythique de l'univers d'Harry Potter, mélange de vol en balai et de stratégie, prend vie dans ce jeu. Vous pourrez incarner des équipes des maisons de Poudlard et d'autres écoles de sorcellerie, pour des matchs intenses et dynamiques. Que vous soyez un fan de Harry Potter ou simplement curieux, ce jeu est une belle opportunité de plonger dans un jeu de sport assez hors du commun.

Ce titre permet aux joueurs d’incarner des rôles emblématiques tels que poursuiveur, batteur, gardien ou attrapeur, chacun ayant un style de jeu spécifique. L’objectif est de marquer le plus de points possible en lançant le Souafle dans les cerceaux adverses ou en capturant le Vif d'or, un élément clé du jeu. Cependant, dans cette version, attraper le Vif ne met pas fin à la partie, mais offre 30 points, laissant la possibilité de remonter au score. L'inverse aurait pu visiblement déséquilibrer le gameplay.

Quel gameplay ?

Le gameplay se distingue par une approche accessible, avec la possibilité de jouer en solo ou en ligne. Les joueurs peuvent personnaliser leur personnage et leur balai, débloquant des compétences au fur et à mesure de leur progression. Ce système permet d'adapter le style de jeu selon les préférences, que ce soit pour améliorer la vitesse ou l’agilité du balai.

Les modes de jeu incluent des matchs amicaux, des tournois comme la Coupe des Trois Sorciers ou la prestigieuse Coupe du Monde de Quidditch, avec 16 nations représentées. Chaque match peut se dérouler dans des arènes emblématiques du monde des sorciers, comme le Terrier des Weasley ou encore des lieux inédits comme ceux de Beauxbâtons et Durmstrang. Des événements saisonniers viendront également enrichir le jeu avec de nouveaux contenus à débloquer, comme des cosmétiques et de nouvelles arènes.

