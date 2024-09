La Harry Potter-mania pourrait repartir de plus belle grâce à un nouveau projet d'adaptation. Après les films, après les jeux, HBO prépare une série télévisée qui reprendra, à nouveau, l'histoire de l'apprenti sorcier à la cicatrice en forme d'éclair. Vraisemblablement prévue pour 2026, elle se faisait relativement discrète jusqu'ici. On a bien eu droit à de petites informations officielles, mais peu de détails. Mais, la production prend maintenant un tournant : on peut le dire, les choses sérieuses commencent.

Harry Potter HBO aura bientôt son trio

C'est un projet que les Potterheads surveillent de près. La série Harry Potter de HBO pourrait être l'adaptation ultime des livres éponymes. Si les films ont émerveillé des millions de personnes à travers le monde de 1997 à 2011, ils faisaient l'impasse sur de nombreux aspects de la saga romanesque. Dès lors, le format sériel pourrait donner l'occasion de l'aborder avec plus de profondeur. Mais, avant le contenu, il faut déjà trouver les bons interprètes.

Et c'est de ce côté que la machine se met enfin en marche ! Le casting est enfin lancé par HBO. La série Harry Potter dès maintenant à la recherche des personnalités qui incarneront le trio dont nous suivrons les aventures rocambolesque. Les enfants âgés entre 9 et 11 en avril 2025 et résidant au Royaume-Uni ou en Irlande peuvent commencer à envoyer leur candidature sur CastItTalent jusqu'au 31 octobre 2024.

© HBO

Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley ont donc presque deux mois pour trouver leur nouveau visage. Ne fixez pas trop tôt vos attentes, le casting se veut « inclusif et diversifié ». Pour ces rôles, et pour tous ceux de la série, les acteurs et actrices ou leur représentants sont invités à soumettre des candidatures « sans distinction d'ethnie, de sexe, de handicap, de race, d'orientation sexuelle, d'identité de genre ».

Certains vont sans doute froncer les sourcils face à ces précisions. Rappelons-nous du tollé qu'avait fait la distribution de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit en révélant une Hermione noire. Une partie du public ne semble pas avoir bien regardé les films et encore moins lu avec attention les livres, qui ne cessent ce marteler un message d'acception et d'ouverture à la différence contre l'obsession de pureté des mages noirs.

Enfin, notez que la précision d'avril 2025 dans l'appel au casting pourrait être un indice intéressant. Ne serait-ce pas la date à laquelle le tournage commencerait ? Ce serait un bon timing pour avoir en boîte tout ce qu'il faut à temps. La série Harry Potter semble donc bien se confirmer pour 2026.