Ghost of Tsushima 2, qui s'appelle en réalité Ghost of Yotei, arrive en 2025 sur PS5 et PS5 Pro. Cette suite promet à la licence qui devrait marcher sur les traces de God of War, The Last of Us et Horizon Zero Dawn.

Vous pouvez d'ores et déjà prévoir votre budget jeux vidéo pour 2025 parce que ça va faire mal. En plus des productions tiers, PlayStation va sortir au moins deux énormes exclusivités PS5 : Death Stranding 2 et Ghost of Tsushima 2. Et selon certains bruits de couloir, le constructeur japonais pourrait bien avoir d'autres surprises émanant de ses studios first-party. On n'a plus qu'à attendre les annonces qui tomberont en temps voulu (ou pas). Pendant ce temps, Hermen Hulst, PDG de Sony Interactive Entertainment, a dévoilé les ambitions vis-à-vis de Ghost of Yotei et de la franchise dans son ensemble.

Ghost of Tsushima 2 n'est qu'une partie d'un plus grand ensemble

Ghost of Tsushima 2 existe bien et ça ne surprendra personne. Le premier jeu a été un succès critique et commercial qui s'est vendu à plus de 13 millions d'exemplaires. Ce qui fait déjà de cette série l'une des licences les plus importantes du catalogue PlayStation. Une franchise qui a toute l'intention de la firme japonaise qui a bien l'intention de la faire grandir et de créer des ponts entre l'industrie du jeu vidéo et du cinéma. PlayStation Productions adaptera en effet cette histoire avec un film Ghost of Tsushima qui se veut le plus authentique possible.

Le réalisateur du film Ghost of Tsushima, Chad Stahelski (John Wick), a voulu avoir un casting entièrement japonais pour un long-métrage qui sera aussi dans cette langue avec des sous-titres pour chaque pays. Si l'on en croit une rumeur, le célèbre acteur Hiroyuki Sanada, vu dans John Wick 4 ou dans la série Shogun, pourrait d'ailleurs rejoindre la distribution du film. Pour Hermen Hulst, ce type d'adaptation permet d'étendre la portée d'une licence, et donne envie aux gens de découvrir les jeux originaux. « D'un point de vue commercial, cela a beaucoup de sens. Lorsqu'une série ou un film sort, les gens ont envie de rejouer au jeu et de le faire découvrir à des amis » a-t-il expliqué au New York Times. Et ça s'est vérifié avec la série The Last of Us par exemple.

Dans les colonnes du quotidien américain, le PDG de Sony Interactive Entertainment a également mis au clair les ambitions pour cette saga signée Sucker Punch (inFamous, Sly Raccoon). Ghost of Tsushima 2 n'est que le début, attendez-vous à du lourd. « [...] le début d'une franchise officielle qui comprendra au moins un film et d'autre spin-offs ».

Un film par le réal de John Wick et des spin-offs à venir

Le développement du Ghost of Tsushima suit son cours et la suite du premier jeu, Ghost of Yotei, sortira en 2025 sur PlayStation 5 avec une optimisation PS5 Pro. Pour ce nouveau voyage, Sucker Punch a mis de côté Jin Sakai et nous a présenté la nouvelle héroïne Atsu.

« L’aventure d’Atsu se déroule en 1603, plus de 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Notre histoire se déroule sur les terres entourant le Mont Yōtei, un sommet au cœur d’Ezo, une zone du Japon connue sous le nom d’Hokkaido aujourd’hui. En 1603, cette zone n’était pas sous le contrôle japonais, et était remplie d’herbes hautes, de tundras enneigées, et de dangers inattendus. On était loin des clans de samouraïs organisés qui vivaient à Tsushima, et c’est une histoire que nous avons hâte de vous raconter » a déclaré Andrew Goldfarb, communications manager chez Sucker Punch Productions. Étant donné la direction de Ghost of Tsushima 2, on se dit que les spin-offs pourraient aussi avoir leur propre personnage. L'un d'eux pourrait même voir revenir Jin Sakai, qui sait...

Source : New York Times, PlayStation Blog FR.