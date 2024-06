Le film Ghost of Tsushima est en route et une rumeur mentionne déjà un nom d'un acteur très apprécié depuis de nombreuses années. Une star de la saga John Wick, mais pas que.

Ghost of Tsushima est tellement une petite perle que forcément, les joueurs et autres fans attendent avec impatience une adaptation cinématographique digne de ce nom. Si l'on sait que celle-ci est en route, son casting reste assez vague. Du moins, jusqu'à maintenant ? Une nouvelle info/rumeur vient de tomber, et ça fait plaisir. On doit bien l'admettre.

Ghost of Tsushima et un potentiel acteur

Récemment, des rumeurs ont émergé (provenant de l'insider DanielRPK) suggérant que l'acteur Hiroyuki Sanada, connu pour son rôle dans la série Shogun sur FX, pourrait jouer dans l'adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima. Cette nouvelle a suscité l'enthousiasme parmi les fans des deux franchises, bien qu'il soit prudent de prendre ces informations avec des pincettes.

Hiroyuki Sanada est un acteur de renom, avec une carrière impressionnante incluant des rôles dans des séries populaires comme Lost et Westworld, ainsi que des films tels que Le Dernier Samouraï, Avengers: Endgame et John Wick 4. Son talent et son expérience font de lui un candidat idéal pour incarner un personnage dans le film Ghost of Tsushima. Bien que son rôle potentiel ne soit pas encore confirmé, les personnages de Kazumasa Sakai et Lord Shimura sont des options envisageables.

Depuis l'annonce en 2021 que le jeu à succès de Sucker Punch, Ghost of Tsushima, serait adapté en film, les fans attendent avec impatience des nouvelles du projet. Dirigé par Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick, le film promet de rester fidèle à l'esprit du jeu, avec une distribution principalement japonaise et des dialogues en japonais, sous-titrés pour le public international. Cette approche authentique rappelle celle de la série Shogun, ce qui renforce l'idée que Sanada serait parfaitement adapté pour un rôle dans ce film.