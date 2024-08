C’est incontestablement l’une des meilleures séries Disney+ de ces dernières années, Shogun a marqué les esprits dès sa sortie. Fort d’un casting ultra solide et d’une réalisation à couper le souffle, cette série historique tirée du livre éponyme a rencontré un immense succès. Dorénavant, les fans sont légion et beaucoup attendent la suite. Si, au départ, le couple de showrunners qui s’occupait de la première saison n’était pas très motivé pour une suite, pensant avoir bouclé la boucle, des discussions ont fini par les faire revenir sur leurs propos. Il est encore trop tôt pour crier victoire, même si ça bouge bien en interne, mais une saison 2 de Shogun devrait bel et bien voir le jour. En attendant, la série a une petite surprise pour ses fans : sa bande originale dans une version collector !

Un joli collector pour les fans de la série Disney+ Shogun

Amateurs de bonnes OST, collectionneurs de vinyles ou simples fans de la série Shogun, un vinyle collector aux couleurs de la franchise vient de sortir chez plusieurs revendeurs. Pour le coup, il est plutôt à petit prix. Comptez un peu moins de 27€ pour mettre la main dessus chez Fnac, Amazon ou encore Cultura. Ce vinyle collector doré comprend 16 morceaux de la bande originale de la série Shogun et se range dans une pochette illustrée par Yuko Shimizu, primée pour ses talents d’artiste à plusieurs reprises. À cela s’ajoute un petit livret de 8 pages avec quelques anecdotes du co-compositeur Leopold Ross. Si ça vous intéresse, vous trouverez le vinyle chez plusieurs revendeurs juste ici. Pour ce qui est de la série Shogun, vous pouvez toujours la retrouver sur Disney+, elle n’a pas bougé.