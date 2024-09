Après le succès monumental de la première saison, la suite The Last of Us (HBO) est particulièrement attendue aussi bien des fans du jeu que des néophytes. De fait, la série menée par Craig Mazin et Neil Druckmann a su convaincre un public large, qui brasse bien au-delà des joueuses et des joueurs. Alors, évidemment, quand le tournage de la saison 2 est annoncé comme terminé (ou presque), tout le monde se demande quand il pourra enfin la découvrir. Il semblerait justement que la fenêtre de sortie se précise encore un peu plus.

La saison 2 de The Last of Us arriverait assez tôt

Récemment, la production de HBO remballait les caméras au Canada pour la série HBO - avant de les ressortir pour quelques ultimes re-shoot supplémentaires dernièrement. La phase de post-production va donc pouvoir commencer pour la saison 2 de The Last of Us. Ainsi, après un peu moins d'un an de tournage, Pedro Pascal et Bella Ramsey vont prochainement revenir sur nos écrans pour interpréter Joel et Ellie.

Officiellement, la série débarquera sur Max et les plateformes partenaires en 2025. Mais, depuis hier, on en sait un petit peu plus sur la période concernée. De fait, Deadline a pu interroger Casey Bloys, directeur de la programmation chez HBO, à l'occasion des Emmy Awards.

Bloys a donné ses propres prévisions. Tout dépendra évidemment de la bonne conduite de la post-production. Toutefois, il s'attend à ce que la saison 2 de TLOU sorte « dans la fenêtre des Emmy ». Plus précisément, cela correspondrait à la « première moitié de l'année ».

Pour rappel, la première saison de The Last of Us avait été diffusée au premier trimestre 2023. Dès lors, la saison 2 devrait arrivée à la même période ou, plus globalement, au premier semestre 2025. Ce n'est pour l'instant que de l'expectative. Néanmoins, il y a de fortes chances pour que les délais attendus soient respectés.