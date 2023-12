Lorsque les lumières scintillent et que les flocons de neige dansent, rien de tel qu'un bon film pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. Alors, que vous soyez amateur de classiques incontournables ou à la recherche de pépites (un peu) moins connues, notre sélection des meilleurs films à voir pour Noël saura vous divertir pendant les fêtes. De l'aventure fantastique au film d'action comique, préparez votre plaid et votre chocolat chaud. Yippee-ki-yay !

Piège de Crystal (Die Hard pour les puristes)

Die Hard, un classique (in)attendu de Noël, raconte l'histoire trépidante de John McClane (incarné par Bruce Willis), un policier new-yorkais. Alors qu'il espère se réconcilier avec sa femme lors d'une fête de Noël dans un gratte-ciel de Los Angeles, la soirée prend une tournure explosive lorsque des terroristes prennent le bâtiment d'assaut. McClane, isolé et en sous-nombre, se lance dans une lutte acharnée pour sauver les otages, y compris sa femme. Mêlant action intense et esprit de Noël détourné, Die Hard est une aventure palpitante qui apporte une touche d'adrénaline aux festivités. D’ailleurs, peut-on vraiment dire que Noël a commencé tant que Hans Gruber, le célèbre antagoniste du film, occupe encore la tour Nakatomi ? Le film est visible sur Disney+.

Gremlins : le grand classique des films de Noël

Gremlins est un véritable classique et aussi un film de Noël unique en son genre, mêlant humour noir et frissons. L'histoire commence quand Billy reçoit une adorable créature Mogwaï nommé Gizmo en cadeau. Mais la magie de Noël prend une tournure inattendue lorsque les règles strictes pour s'occuper de Gizmo sont brisées.Il ne fallait surtout pas leur donner à manger après minuit… Soudain, ce qui était une gentille créature se multiplie et se transforme en petits monstres malicieux, semant le chaos dans la petite ville. Entre scènes cocasses et horreur bon enfant, Gremlins offre une aventure de Noël aussi hilarante qu'effrayante. Un film dont il est difficile de se lasser. Un conseil : ne pas l'exposer à la lumière vive, ne pas le mouiller, et ne jamais le nourrir après minuit. C’est tout ce que l’on peut vous dire. Le film est notamment visible sur Apple TV.

Batman le Défi : la touche héroïque des fêtes de fin d'année

Dans Batman Returns, l'esprit de Noël se mêle à l'action gothique de Gotham City. Batman doit affronter le Pingouin, un méchant déformé et vengeur, ainsi que la mystérieuse et séduisante Catwoman. Cette suite sombre de Batman qui se déroule d'ailleurs pendant les fêtes de fin d'année offre une vision plus ténébreuse que jamais de Noël, où le décor enneigé de Gotham sert de toile de fond à des duels épiques et des manigances tordues de super méchants. C'est un conte de Noël pour les amateurs de super-héros. À une époque où le DCU et le MCU étaient encore loin. Et quel plaisir de retrouver Julien Lepers dans le rôle de Batman… On peut retrouver le film sur Amazon Prime Video et Apple TV avec un supplément de 2,99 euros.

Maman, j'ai raté l'avion ! : le pire cauchemar des parents

Maman, j'ai raté l'avion ! est LE film de Noël par excellence pour toute la famille. Incontournable, classique, culte… C'est l'histoire de Kevin, un jeune garçon de 8 ans, qui se retrouve par erreur seul à la maison lorsque sa famille part en vacances pour les fêtes. Ce qui commence comme le rêve de tout enfant devient une aventure pleine de rebondissements lorsque Kevin doit défendre sa maison contre deux cambrioleurs maladroits. Entre pièges ingénieux et moments de franche rigolade, ce film mélange l'esprit de Noël avec une bonne dose d'humour et de malice. Bonne nouvelle, le visible est inclus dans Disney+.

Elfe, la caution un peu bête dans les films de Noël

Avec Elf (ou Elfe tout simplement en français) on pose le cerveau sur le côté. C'est une comédie de Noël réjouissante, qui raconte l'histoire de Buddy, un humain élevé par des elfes au Pôle Nord. Découvrant qu'il n'est pas un vrai elfe, Buddy se rend à New York pour retrouver son père biologique. Avec sa naïveté enfantine et son amour inconditionnel pour Noël, Buddy apporte une touche de magie et de rires dans la vie des citadins. C'est un film plein de cœur et d'humour, idéal pour se plonger dans l'ambiance joyeuse sans se prendre la tête. Un film très bon enfant. Pas forcément le plus intellectuel de la liste. Le film est disponible sur Hulu. Sinon il va falloir craquer pour le DVD.

L'Étrange Noël de monsieur Jack, la touche de poésie de la fin d'année

L'Étrange Noël de monsieur Jack est une fantaisie musicale qui mêle Halloween et Noël de manière assez inventive. Jack Skellington, le roi de la ville d'Halloween, découvre par hasard la ville de Noël et en est instantanément fasciné. Décidé à apporter sa propre touche à cette fête, il orchestre la célébration à sa manière, entraînant des résultats à la fois amusants et inattendus. Ce film, avec son style unique et ses chansons mémorables, est une aventure captivante qui réinvente les traditions de Noël dans un univers fantastique. Si le film est bel et bien de Henry Selick, le personnage est de Tim Burton qui en est d'ailleurs le principal scénariste. Voici une information pour briller pendant les fêtes devant votre famille. Entre deux tranches de saumon ou de foie gras selon les affinités de chacun. Le film est inclus dans l’offre de Disney+.

Le Monde de Narnia, l'épopée fantastique de Disney

Le Monde de Narnia est une saga divisée en pas moins de 3 films qui emmènent les spectateurs dans un voyage fantastique au cœur de l'hiver éternel. Quatre enfants, en explorant une vieille armoire, se retrouvent transportés dans le monde enneigé de Narnia, gouverné par la maléfique Sorcière Blanche. Entre batailles épiques et rencontres magiques, ils doivent aider Aslan, le lion majestueux, à restaurer la paix et mettre fin à l'hiver glacial. Ce film combine l'esprit de Noël avec une aventure fantastique, parfaite pour une soirée en famille. Et puis, c'est un film Made in Disney. À l’époque où le géant n’avait pas encore trop de mal à nous faire rêver.

The Star Wars Holiday Special : quand le père Noël est un jedi

The Star Wars Holiday Special est une production télé unique qui mélange l'univers de Star Wars avec l'esprit de Noël. Diffusé en 1978, ce spécial offre une expérience atypique avec ses personnages emblématiques de Star Wars célébrant la fête de "Life Day". Connue pour son ton inhabituel et son mélange de musique, d'animation, et de sketches, cette émission est un morceau de l'histoire de Star Wars à la fois curieux et nostalgique pour les fans de la saga. Cerise sur le gâteau, il est trouvable un peu partout sur le net, même sur YouTube (mais pas sur Disney+). Vous ne verrez plus JAMAIS Chewbacca de la même façon après ça.

Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes

Dans le même ordre d'idée que le Special Star Wars, Le Holiday Special : Gardiens de la Galaxie est un épisode spécial de Noël qui plonge les spectateurs dans l'univers festif et déjanté des Gardiens. Chez les Gardiens de la Galaxie, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Peter Quill (incarné par Chris Pratt), alias Starlord fait une grosse déprime. Nostalgique de Gamora, qui a disparu après les péripéties d'Avengers Endgame. Mais Mantis a une idée lumineuse pour lui remonter le moral. À partir de ce moment précis, le changement de ton est total et cela devient complètement ubuesque. Elle imagine un plan de Noël complètement déjanté pour kidnapper Kevin Bacon, le héros de Peter depuis son rôle dans Footloose. Pour les fans de l'univers Marvel, c'est l'occasion rêvée de plonger un peu plus dans l'univers fou qui fut imaginé par James Gunn. Le tout est disponible sur Disney+ avec le reste des films Marvel.

Le Père Noel est une ordure... vous n'y échapperez pas

On doit vraiment vous rappeler le scénario de cette pépite du cinéma Français ? Difficile d'échapper à cette oeuvre qui passera inévitablement sur votre télé. Eh oui, chaque année le film est diffusé durant la période des fêtes. Et la grande surprise, c'est qu'il continue de faire un énorme carton. Le public ne semble pas s'en lasser. Le top du top des films de Noël ?