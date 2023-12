Jonathan Majors, connu pour son rôle de Kang le Conquérant dans le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et pressenti pour le rôle principal dans Avengers 5, vient de rencontrer un tournant significatif et problématique dans sa carrière. Et cette situation représente un véritable cataclysme pour Marvel et l'ensemble du MCU. Elle impose une redéfinition totale des orientations et nécessite un changement substantiel du programme actuellement prévu.

Avengers 5 et Marvel dans la mouise

Ainsi donc, le 18 décembre, un jury de Manhattan a reconnu Majors coupable d'agressionau troisième degré et de harcèlement. Ce verdict fait suite à un procès de deux semaines découlant d'un incident survenu en mars entre l'acteur et son ex-partenaire, Grace Jabbari.

Avant son arrestation en mars, Majors était considéré comme une figure clé de l'Univers Cinématographique Marvel, la trame actuelle étant construite autour de son personnage, Kang le Conquérant. Ce méchant voyageur dans le temps a joué un rôle crucial dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et les deux saisons de Loki. Il devait également être le protagoniste de Avengers : The Kang Dynasty, prévu pour le 1er mai 2026. Ce film, toujours en phase de scénario et sans réalisateur attaché, n'a pas encore commencé son tournage.

Face à cette situation, Marvel envisage deux options : recaster le rôle ou redévelopper ses plans en se concentrant sur un nouveau méchant. Bien que les sources de Marvel restent discrètes, il semble que le studio ait déjà commencé à explorer cette deuxième option. En novembre, Michael Waldron, créateur de Loki, a été engagé pour travailler sur une nouvelle version du script, désormais nommé Avengers 5.

Le studio a déjà eu recours au recasting par le passé, mais pour des différends créatifs ou financiers, et non pour des problèmes légaux. Par exemple, Terrence Howard et Edward Norton ont été remplacés dans les suites de Iron Man et The Incredible Hulk respectivement par Don Cheadle et Mark Ruffalo. Plus récemment, Harrison Ford a remplacé feu William Hurt dans le rôle de Thunderbolt Ross pour Captain America: New World Order.

La fin d'une carrière

Majors, considéré comme l'une des étoiles montantes d'Hollywood, a également joué dans Creed III en 2023. Il s'est fait connaître avec The Last Black Man in San Francisco, avant de jouer dans Devotion, Lovecraft Country, The Harder They Fall et Da 5 Bloods. Son film Magazine Dreams, présenté au Sundance en janvier 2023, est actuellement en suspens suite à ses démêlés judiciaires.

Majors a été arrêté le 25 mars, après avoir appelé le 911 en déclarant avoir trouvé son ex-partenaire, Grace Jabbari, inconsciente dans leur appartement à New York. La police a constaté des blessures sur Jabbari, dont un doigt meurtri et fracturé, ainsi qu'une coupure derrière l'oreille. Majors a plaidé non coupable à toutes les charges.