Un jour à peine après la sortie de la série Fallout sur Prime Video, les jeux auraient en effet enregistré un pic proprement phénoménal de joueurs. Gageons que même Bethesda n'était pas prêt à voir des niveaux d'engouement radioactif aussi importants.

Les jeux Fallout propulsés par l'explosion de la série

Après la sortie d'une adaptation de jeu en série/film réussie se met toujours en place un principe de vases communicants. Qu'il s'agisse d'Arcane, Cyberpunk: Edgerunners ou The Last of Us, entre autres productions d'excellente facture, les jeux dont elles sont tirées ont connu un énorme regain d'intérêt après leurs sorties. L'histoire se répète ici avec la série Fallout. Un jour à peine après sa sortie le 11 avril sur Prime Video, Bethesda a rapporté que le nombre atomique de presque 5 millions de joueurs se sont lancés sur l'un des jeux de la célèbre licence postapocalyptique.

Le titre qui a le plus gagné au change est Fallout 76 avec un million de nouveaux joueurs ! Six ans après une sortie catastrophique, le jeu est maintenant dans un bien meilleur état. Mais ses serveurs ne s'attendaient certainement pas à un arrivage aussi massif de nouveaux Résidents de l'Abri 76. Même constat pour des sites de modding comme Nexus Mods. Leurs serveurs n'étaient pas prêts non plus à accueillir en un laps de temps si court autant de nouveaux visisteurs. Les autres jeux de la franchise ont en effet enregistré des pics radioactifs similaires. Les ventes de Fallout 4 ont par exemple connu une hausse atomique de 7 500 % la semaine dernière. Le troisième opus et New Vegas n'ont pas démérité non plus, se trouvant dans le top 10 des ventes de jeux de la semaine précédente dans de nombreux coins du globe. La bombe larguée par Prime Video a donc bien touché toute la planète de son empreinte radioactive.

C'est officiellement un carton plein pour la franchise Fallout dans son ensemble. © Prime Video

Un engouement sans retombées en vue, ni tristes pertes...

Le phénomène initié par la série Fallout devrait encore se poursuivre quelques temps. Rappelons notamment que Fallout 4 accueillera demain un patch next-gen. Le titre sorti en 2015 pourra donc enfin être jouable sur PS5 et Xbox Series. Concernant l'adaptation de la franchise de Bethesda, celle-ci nous reviendra bien dans une seconde saison. Si elle se montre de la même qualité que la première, Fallout pourrait donc enregistrer un nouveau pic sans précédent. Face à tout cet engouement, Bethesda n'entend cependant pas précipiter les choses s'agissant de Fallout 5. Pour l'heure, The Elder Scrolls 6 reste leur priorité absolue, au grand dam des fans.

Au milieu de toutes ces bonnes nouvelles postapocalyptiques, profitons-en toutefois pour adresser tous nos meilleurs vœux d'encouragement à Bethesda FR, qui a malheureusement fermé ses portes dans un silence assourdissant. Nous leur souhaitons de rapidement rebondir et les remercions de tout cœur pour leur travail passionné.