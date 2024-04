Tout indique sur le compteur Geiger que le niveau de hype et de radiations autour de la série Fallout est à son maximum. Les aventures explosives de Lucy, Maximus et la Goule ne sont donc officiellement pas terminées. Loin de la même, pour le plus grand plaisir des fans.

La bombe Fallout de Prime Video officiellement réarmée

Disponible depuis le 11 avril sur Prime Video, la série Fallout semble avoir tout emporté dans son souffle atomique. Les habitués des jeux comme les nouveaux venus y ont trouvé une adaptation réussie grâce à un excellent casting, un scénario intrigant à suivre et une mise en scène maîtrisée. Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld), nous ont donc encore régalé avec un show de très haut niveau. La série a également totalement relancé l'intérêt autour des jeux post-apo originaux comme ceux édités par Bethesda.

Avant même le lancement de la série sur Prime Video, de nombreux signes indiquaient qu'elle ne s'arrêterait pas à une seule saison. Les showrunners avaient en tout cas déjà une idée de scénario allant au-delà. C'est désormais officiel : la série Fallout reviendra bien pour une Saison 2 ! Le contraire aurait d'ailleurs été fort dommage, vu ce que nous laisse entrevoir le huitième et dernier épisode de la première. Nous allons y revenir en seconde partie, avec évidemment quelques SPOILERS.

Que va préparer la série avec sa deuxième saison ?

Dans l'ultime épisode de la première saison de la série Fallout, nous avons en guise de dernier plan une vue sur New Vegas. Jonathan Nolan n'a pas caché son amour pour cette ville dystopique emblématique. Tout porte donc à croire que Lucy, Maximus et la Goule quitteront les Terres Dévastées de Los Angeles pour explorer le Mojave. Nous n'allons pas épiloguer plus avant sur les raisons derrière ce voyage. Nous vous laissons le plaisir de le découvrir par vous-mêmes, si ce n'est pas déjà fait. La suite des événements risque cependant de mettre un certain temps à arriver.

Quoi qu'il en soit, ce dernier succès en date montre bien qu'il existe une audience extrêmement réceptive pour des adaptations de jeux en films/séries convaincantes. Espérons que les œuvres du calibre d'Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, The Last of Us et donc tout récemment Fallout serviront de norme pour les nombreux projets similaires à venir !