Après une saison 1 acclamée par la critique, le retour de la série The Last of Us (HBO) est très attendu. Bien que la diffusion ne soit pas pour tout de suite, le tournage se dévoile malgré lui.

Dix ans après sa sortie sur PS3, la licence The Last of Us s'est offerte une nouvelle jeunesse sous forme de série TV en 2023. Véritable carton cumulant les records d'audience, la série est immédiatement devenue l'un des plus gros succès de HBO, qui est en charge de sa production.

La chaîne l'a d'ailleurs officiellement annoncé : Joel et Ellie seront de retour sur nos écrans en 2025. Une deuxième saison est donc actuellement en tournage au Canada. Or, depuis que les caméras de HBO se sont allumées, plusieurs images ont fuité, et c'est encore le cas aujourd'hui.

Une vue du ciel pour un lieu iconique de The Last of Us

Après avoir relaté le périple du premier jeu de la licence dans sa première saison, la série couvrira une partie des événements du second volet, The Last of Us Part II. Or, l'un des principaux lieux du jeu se remonte pour la saison 2. Il s'agit de la ville de Jackson, située dans le Wyoming.

Un redditor révèle sur le réseau social des photos volées de la construction de Jackson. Bien que la série se déroule aux États-Unis, le décor est monté à Squamish, une ville de Colombie-Britannique, une province canadienne réputée pour ses forêts et ses massifs montagneux.

© _Rainy_Nights sur Reddit.

Dans la saison 1, nous avions déjà eu un aperçu de ce lieu emblématique. Pour l'occasion, la ville de Canmore (Alberta) avait revêtu les atours de Jackson par-dessus ses propres bâtiments. Mais, cette fois, The Last of Us HBO semble partir de rien. Le décor a donc été entièrement reconstruit.

Par conséquent, ce choix promet plus de liberté pour naviguer dans Jackson. À ce titre, les connaisseurs du jeu savent que plusieurs endroits seront visités dans la saison 2. On peut déjà reconnaître la grande allée de la ville ainsi que les devantures de magasins et restaurants.

Par ailleurs, la série prenant par endroit des libertés avec son matériau d'origine, nous pouvons nous attendre à ce que la ville soit explorée plus en détails. Et, effectivement, la taille de se décor peut nous laisser espérer quelques aventures supplémentaires à Jackson pour nos héros.