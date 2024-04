Toujours produite par Netflix et le talentueux studio d'animation français Fortiche, la saison 2 d'Arcane sera en effet présente au Festival d'Animation d'Annecy. Celui-ci se tiendra du dimanche 9 juin au samedi 15 juin 2024. On vous détaille le planning pour cette présentation exclusive !

Arcane saison 2 en exclusivité au Festival d'Animation d'Annecy

Netflix répondra présent au Festival d'Animation d'Annecy se tenant en juin avec de nombreux programmes à présenter, dont certains en exclusivité pour le public français. La présentation qui capte le plus notre attention est bien sûr celle relative à la très attendue saison 2 d'Arcane. Celle-ci devrait arriver sur la plateforme de streaming plus tard dans l'année, mais est restée relativement discrète. Cela va changer le mercredi 12 juin à Annecy. La série chapeautée par le studio d'animation français Fortiche et Riot Games va en effet régaler les fans d'une session Making-Of !

Cette session consacrée à Arcane saison 2 se fera en compagnie du directeur artistique Christian Linke, de la scénariste Amanda Overton, du directeur du graphisme Arnaud Baudry, du réalisateur Bart Maunoury et de la productrice Christine Ponzevera. L'occasion privilégiée pour les fans français de voir le fruit de cette suite de collaboration entre Riot Games et Fortiche. Si l'on en croit Ella Purnell (la voix de Jinx dans la série et Lucy MacLean dans Fallout), cette saison 2 risque de nous dévaster. Nous pourrons ainsi voir cela en avant-première à Annecy dans deux petits mois.

D'autres programmes Netflix à l'honneur durant le Festival d'Annecy

Outre la saison 2 d'Arcane, Netflix aura bien d'autres présentations à mettre en avant lors du Festival d'Animation d'Annecy à venir. On retiendra notamment Ultraman Rising, le film d'animation basé sur un grand classique japonais, attendu le 14 juin. Il aura ainsi droit à une avant-première mondiale le 12 juin. Netflix Animation tiendra également le même jour une présentation baptisée From « Twilight of the Gods » to « Wallace & Gromit ». Nous pourrons ainsi y voir un aperçu exclusif du prochain Wallace & Gromit ainsi que de la prochaine création de Zack Snyder.

Enfin, les fans français pourront, encore le 12 juin, découvrir des premières images des Deux Gredins et de Spellbound par Skydance Animation. Un programme somme toute très chargé pour Netflix dans le cadre du Festival d'Animation d'Annecy, avec bien sûr comme point d'orgue la saison 2 d'Arcane. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur l'article de blog dédié sur le site officiel de Netflix.