L'Epic Games Store fait les choses bien et vous propose non seulement un jeu gratuit, mais aussi un contenu de valeur pour un jeu très apprécié. Cependant, il va falloir agir rapidement !

L'Epic Games Store chouchoute les joueurs cette semaine en offrant plusieurs cadeaux. Au menu ? Un jeu gratuit et un bundle de déblocage pour le très populaire Apex Legends. Ces deux offres valent le détour, surtout pour ceux qui aiment l’action et le multijoueur en ligne. Voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter dès maintenant ! Par contre, il va falloir très vite, car tout se termine le 14 novembre.

Un contenu gratuit sur l'Epic Games Store

Si vous êtes un fan de battle royale, Apex Legends ne vous est sûrement pas inconnu. Ce jeu multijoueur intense, signé Electronic Arts et Respawn Entertainment, met en scène des Légendes, chacune avec des capacités uniques et un style de jeu distinct. Cette semaine, l’Epic Games Store propose un bundle spécial gratuit pour les joueurs.

Dedans, Ash est enfin disponible gratuitement ! C'est l’une des Légendes les plus redoutables d’Apex Legends, Ash se distingue par ses capacités tactiques et sa précision en combat. Ce bundle inclut également le skin épique "Chrome brûlant", qui habille Ash d'un look métallisé et flamboyant, parfait pour ceux qui aiment se démarquer dans l’arène. Ce skindonne à Ash une apparence encore plus impressionnante, idéale pour imposer sa présence et jouer avec style.

Les deux cadeaux de l'Epic Games Store

Apex Legends Bundle Special Ash

Deceive Inc.

Et aussi un jeu gratuit

En plus du bundle Apex Legends, l’Epic Games Store offre cette semaine le jeu Deceive Inc gratuitement. Ce jeu combine action et infiltration, dans un univers où chaque joueur se glisse dans la peau d’un espion. L’objectif ? Se fondre dans la masse, accomplir des missions, et surtout, tromper les autres joueurs sans se faire remarquer.

Deceive Inc propose un gameplay unique qui mêle action et stratégie. Ici, la discrétion et l’astuce sont primordiales, et chaque mouvement peut faire la différence ! Les joueurs s’affrontent dans des parties multijoueur où tout peut basculer en un instant. Pour pimenter l’expérience, Deceive Inc offre un large éventail de gadgets et de déguisements high-tech qui permettent de rester sous couverture. Ce mélange de tension et de stratégie garantit des sessions de jeu assez palpitantes.

Source : Epic Games Store