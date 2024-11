Déjà patron de Tesla, SpaceX et X.com, Elon Musk souhaite redorer le blason de l'industrie du jeu vidéo... de l'une des pires manières possibles et imaginables.

Sur le réseau social X.com qu'il détient, Elon Musk a en effet annoncé vouloir lancer un studio pour « make games great again », en référence au slogan de Donald Trump, récemment réélu président des États-Unis. Il souhaite ainsi se lancer dans l'ambitieux projet de rendre sa gloire aux jeux vidéo... en utilisant massivement ce qui est considéré comme l'un des pires ennemis des développeurs.

Le nouveau projet fou d'Elon Musk, cette fois autour du jeu vidéo

Dans un post sur son compte X.com officiel, Elon Musk a récemment déclaré la chose suivante : « Trop de studios de jeux vidéo sont détenus par des corporations massives. Avec xAI, nous allons lancer un studio de développement alimenté par l'intelligence artificielle pour rendre les jeux à nouveau grands ». L'idée est donc de développer des jeux uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Un concept qui, comme on l'a vu à plusieurs reprises, fait énormément polémique.

Pour rappel, de plus en plus de studios utilisent l'IA pour réduire les coûts et le temps passé sur certains processus considérés comme rébarbatifs. Envisager d'utiliser cet outil pour créer entièrement un jeu est cependant vu avec au mieux de la curiosité, au pire beaucoup de crainte et de scepticisme, au point de parfois soulever de véritables levées de bouclier de la part des développeurs. De nombreux acteurs de l'industrie ont légitimement peur d'être remplacés par une machine par les corporations qu'Elon Musk critique, pour faire d'importantes économies d'argent. D'autant que le potentiel « créatif » d'une IA est sujet à débat. Celle-ci étant nourri par d'autres créations, elle ne fait, pour l'instant, globalement que reproduire ce qui existe déjà. Difficile donc de voir comment ce studio entièrement basé sur cet outil pourrait atteindre l'objectif pour le moins ambitieux d'Elon Musk.

Pour la petite histoire, le patron de « corporations massives » comme Tesla et SpaceX serait lui-même un gamer assidu, notamment sur Diablo 4. Mais chapeauter un studio de développement représente un tout autre défi. Reste à voir si (ou quand ?) Elon Musk ira au bout de son idée, et quelle forme celle-ci prendra. Beaucoup de personnes admirant l'homme d'affaires semblent en tout cas fonder de grands espoirs sur ce projet. Pour le meilleur comme pour le pire ?

Source : Elon Musk sur X.com