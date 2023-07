Souvenez-vous, en avril 2022, l'entrepreneur Elon Musk propose d'acheter la société de réseaux sociaux Twitter pour 43 milliards de dollars, par la suite il faut attendre octobre de la même année pour que le rachat se finalise. Depuis, les changements pour l'oiseau bleu sont nombreux : licenciements massifs, création du Twitter Blue, limite de caractères différente, modération totalement transformée. Cette fois le mois de juillet 2023 marque un tout nouveau bouleversement : explications.

Twitter c'est fini

Twitter n'existe plus. Du moins désormais il faudra l'appeler X puisque même le logo de l'oiseau bleu disparait et se fait remplacer totalement. Tout commence dans la nuit du 23 juillet 2023, Elon Musk tweet pendant de nombreuses heures à propos du changement de nom :

Bientôt, nous ferons nos adieux à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux. si un logo X est affiché ce soir, nous le ferons vivre dans le monde entier demain.

C'est désormais une réalité, que vous possédiez ou non un compte Twitter il suffit d'aller sur le site internet en question et vous serez automatiquement redirigé vers le nouveau site.

Quelques heures plus tard, Linda Yaccarino, que Elon Musk a nommée présidente-directrice générale (PDG) de Twitter en mai, s’est exprimée sur le sujet de son coté, toujours de façon assez cryptique et mystérieuse :

C’est une chose exceptionnellement rare − dans la vie ou dans les affaires − que vous ayez une deuxième chance de faire une autre grande impression.

Pourquoi Twitter change de nom ?

Après avoir racheté Twitter l’an dernier, Elon Musk avait vite changé le nom de l’entreprise en X Corp au mois d’avril 2023, et l'homme excentrique évoque régulièrement son projet de transformer le réseau social en application multifacettes, avec des services financiers, comme ce que propose actuellement WeChat en Chine. En plus, cela n'aura échappé à personne mais la société de fusées d’Elon Musk est plus connue sous le nom de SpaceX. Le lien est donc évident et le milliardaire souhaite faire table rase du passé. Enfin, Musk a également affirmé que les tweets seraient appelés des X après le changement de nom. Toute une époque qui s'achève. Pour mémoire l'histoire de Twitter remonte à 2006, lorsque Jack Dorsey, un ingénieur logiciel, a eu l'idée de créer une plateforme de microblogging qui permettrait aux utilisateurs de partager des messages courts, de 140 caractères maximum, appelés « tweets ». Avec l'aide de Biz Stone et Evan Williams, il a développé ensuite le concept et lancé Twitter en mars 2006.Le premier tweet a été envoyé par Jack Dorsey le 21 mars 2006. Il disait : "just setting up my twttr" (en français : "en train de configurer mon twttr"). 17 ans déja...