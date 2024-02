Avec l'ascension fulgurante de l'IA ces dernières années, la robotique lui emboîte naturellement le pas. Et voilà qu'un nouveau partenariat entre deux plusieurs géants risque bien de faire date, avec Nvidia en tête.

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, Nvidia et d'autres grandes figures de la technologie investissent dans la startup Figure AI, qui se spécialise dans le développement de robots humanodes, selon un rapport de Bloomberg News. Cette startup, également soutenue par OpenAI, le créateur de ChatGPT, et Microsoft, est en train de lever environ 675 millions de dollars lors d'un tour de financement valorisant l'entreprise à environ 2 milliards de dollars avant l'investissement.

Nvidia et Amazon, main dans la main

Comme le rapporte Reuters, Bezos a engagé 100 millions de dollars via sa société Explore Investments LLC, tandis que Microsoft investit 95 millions de dollars. Nvidia et un fonds affilié à Amazon contribuent chacun avec 50 millions de dollars. Ces investissements surviennent dans un contexte où les startups spécialisées en intelligence artificielle attirent l'attention après le lancement du chatbot viral ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022, les investisseurs pariant sur le potentiel de ces startups à devancer les plus grands acteurs du marché.

OpenAI, qui avait envisagé d'acquérir Figure à un moment donné, investit 5 millions de dollars. Parmi les autres bailleurs de fonds figurent LG Innotek, le groupe d'investissement de Samsung, ainsi que les sociétés de capital-risque Parkway Venture Capital et Align Ventures. ARK Venture Fund, Aliya Capital Partners et Tamarack font également partie des investisseurs dans la startup.

Basée à Sunnyvale, en Californie, Figure développe des robots humanoïdes polyvalents capables de fonctionner dans différents environnements et d'effectuer une variété de tâches, des entrepôts au commerce de détail. L'année dernière, la startup a levé 70 millions de dollars auprès d'investisseurs menés par Parkway Venture Capital lors de son premier tour de financement externe.

Avec Figure AI et Tesla qui travaillent sur leurs robots humanoïdes respectifs, comme Optimus, l'avenir de la robotique semble prometteur. Flippant ou pas, nous vous laisserons juger. D'ailleurs, de votre côté, que pensez-vous de ces investissements massifs ?