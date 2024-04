On le sait, Tesla prépare un robot humanoïde assez effrayant. Eh bien, sachez qu'il pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Voilà ce que l'on sait à ce sujet.

Tesla envisage de commercialiser son robot humanoïde, Optimus, d'ici la fin de l'année prochaine, selon des déclarations d'Elon Musk. Ce projet s'inscrit dans une tendance plus large où diverses entreprises parient sur les robots humanoïdes pour pallier les pénuries de main-d'œuvre. Et automatiser des tâches répétitives et potentiellement dangereuses dans des secteurs tels que la logistique. Mais aussi le commerce de détail et la fabrication.

Les robots Tesla, c'est pour bientôt ?

Comme le rapporte reuters, lors d'un appel avec des investisseurs, Elon Musk a exprimé sa confiance en la capacité de Tesla à mener ce projet à grande échelle. Grâce à ses avancées en matière d'intelligence artificielle intégrée. Selon Musk, Tesla serait mieux positionné que ses concurrents pour atteindre une production en volume des robots humanoïdes. Il a également suggéré que les ventes de robots pourraient à terme représenter une part plus importante des revenus de Tesla. Même plus que la fabrication automobile elle-même !

Cette initiative n'est pas isolée dans l'industrie. Des entreprises telles que la startup Figure, soutenue par Microsoft et Nvidia, et Boston Dynamics, une filiale de Hyundai Motor, développent également des robots humanoïdes. Figure a récemment annoncé un partenariat avec BMW pour déployer des robots dans ses installations aux États-Unis.

Tesla a lancé la première génération de son robot Optimus, surnommé Bumblebee, en septembre 2022. Et a publié une vidéo cette année montrant un robot bipède de deuxième génération pliant un t-shirt. Cela contraste avec les démonstrations de Boston Dynamics et de Figure. Qui ont montré leurs robots effectuant des tâches telles que se lever d'une position couchée et faire du café.

Malgré ces développements prometteurs, il est à noter que Musk a parfois échoué à tenir des promesses audacieuses par le passé. Comme en témoigne sa prédiction en 2019 que Tesla exploiterait un réseau de robotaxis autonomes d'ici 2020. Dans tous les cas, si vente en 2025 il y a, ça sera dans un premier temps pour les entreprises.