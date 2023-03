Plus rien n'arrête Elden Ring, pas même des franchises prestigieuses. Après avoir raflé un nombre innombrable de prix, lui octroyant la place de « Meilleur jeu de tous les temps », la dernière bombe de FromSoftware continue de s'attirer les faveurs de la presse japonaise.

Elden Ring encore élu GOTY au Japon

Depuis sa sortie, Elden Ring bat tous les records et réalise des ventes monumentales avec plus de 20 millions d'exemplaires. Un chiffre absolument énorme dans la mesure où la série Dark Souls, dans son ensemble, s'est écoulée à 27 millions de copies. Cela inclut les trois épisodes originaux et autres versions comme Dark Souls Remastered. Mais le dernier bijou de FromSoftware ne brille pas uniquement dans les charts.

Cérémonie après cérémonie, top après top, Elden Ring ressort très régulièrement - pour ne pas dire quasiment tout le temps - comme le GOTY 2022. Lors des Game Awards 2022, c'est lui qui a été lu « Jeu de l'année » devant God of War Ragnarok. Un concurrent pourtant très sérieux. Quelques mois plus tard, la hype n'est pas retombée et le titre a triomphé aux Famitsu Dengeki Game Awards 2022. Les récompenses décernées par le célèbre magazine japonais.

Malgré une concurrence féroce pour le marché japonais, Famitsu a tranché : Elden Ring est le meilleur jeu de 2022 pour eux. Le jeu est reparti avec cette statuette et triomphe ainsi de ses adversaires qui étaient Monster Hunter Rise Sunbreak, Pokemon Ecarlate et Violet, Splatoon 3 ou encore Légendes Pokémon Arceus.

Lors de sa cérémonie, Famitsu a aussi estimé que Stray était le meilleur jeu indé, Xenoblade Chronicles 3 le RPG de l'année, et Zelda Tears of the Kingdom, leur plus grosse attente de 2023.

Crédits : Steam.

Un avenir tout tracé pour le chef d'œuvre de FromSoftware

Elden Ring a également brisé des records avec des défis totalement insolites. Un petit jeu dominé par la streameuse Missmikkaa qui n'a cessé de repousser les limites. Après avoir tué des boss avec un tapis de danse, la vidéaste a fait encore plus fort. Elle a fini la dernière production FromSoftware en lançant deux parties, sur deux écrans, avec deux périphériques différents qui n'ont rien à voir. Dans ses mains, une DualSense et à ses pieds, son tapis à danse qu'elle affectionne tant. Une performance clairement incroyable qui demande une coordination et une concentration de l'extrême.

Il y a quelques semaines, Bandai Namco a enfin confirmé l'annonce tant attendue : un gros DLC d'Elden Ring est actuellement en développement. L'éditeur parle même d'une extension, ce qui sous-entend un contenu très important, et a lâché son nom L'ombre de l'Arbre-monde ou Shadow of the Erdtree en anglais.

Levez-vous, Sans-éclats, et marchons ensemble vers une nouvelle voie. L'extension d'Elden Ring, L'ombre de l'Arbre-monde, est actuellement en développement. Via Twitter.

Crédits : Bandai Namco.

Pas d'informations précises, mais les joueurs ont déjà commencé à pondre des théories à partir de l'artwork ci-dessus. En ce qui concerne la sortie, là encore, c'est tenu secret pour le moment. Gageons que les développeurs arrivent à boucler cela pour la fin de l'année, mais les fans leur pardonneront un éventuel retard si la qualité est au rendez-vous.

Elden Ring est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.