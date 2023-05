Elden Ring est, de loin, le jeu FromSoftware qui s'est le plus vendu. Sorti en février 2022, il a remporté de nombreuses récompenses, dont celle du Meilleur Jeu de l'année (GOTY) lors des Game Awards 2022. Plus d'un an après sa sortie, le soft continue d'ailleurs d'être récompensé. Et cette-fois, c'est pour un élément bien précis et assez peu mis en avant.

Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin à l'honneur

En février 2023, FromSoftware a annoncé qu'Elden Ring s'était vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Largement salué par la critique, il a raflé de nombreux prix aux cours de diverses cérémonies. Sa bande-originale, sa réalisation, son monde ouvert, ou encore sa direction artistique lui ont valus de nombreuses louanges. Mais aucune cérémonie n'avait, jusque-là récompensé l'open world du studio pour sa narration.

Voilà qui est désormais chose faite... aux Nebula Awards ! Chaque année, ces awards récompensent les meilleurs travaux de science-fiction et de fantasy. Ceux-ci concernent avant tout des œuvres littéraires (romans, nouvelles...). Mais depuis 2018, une catégorie est dédiée aux jeux vidéo : "Best Game Writing". Et en 2023, la meilleure écriture pour un jeu revient donc à Elden Ring. Plus précisément, la récompense a été décernée à Hidetaka Miyazaki, le principal créateur des Dark Souls et des jeux FromSoftware qui ont suivis, ainsi qu'à George R.R. Martin. C'est la troisième fois que l'auteur du Trône de Fer, à l'origine de la série Game of Thrones, reçoit un Nebula Award. Au vu de la narration très nébuleuse d'Elden Ring, cela peut étonner.

Mais en réalité, le jeu dispose d'un lore très fourni et particulièrement intéressant. Simplement, en saisir les tenants et aboutissants demande plus d'investissement, de la part des joueurs, que pour d'autres jeux. Par exemple, de 2020 à 2022, les lauréats de la meilleure narration aux Games Awards ont été The Last of Us Part II, Les Gardiens de la Galaxie et God of War : Ragnarok, bien plus linéaires dans leur déroulé et dans leur scénario. Dans le cas d'Elden Ring, la narration passe avant tout par l'observation des lieux traversés, par les discussions avec les PNJ, ou même par les descriptions des items que vous ramassez. Plus subtile, mais pas moins bien pour autant !

Le DLC d'Elden Ring peut-il faire aussi bien que le jeu de base ?

Désormais, on se demande si le DLC d'Elden Ring, L'ombre de l'Arbre-Monde, saura faire aussi bien que le jeu de base. Les infos à son sujet sont extrêmement maigres, mais il s'annonce très ambitieux. Confirmé en février 2023 après des semaines de rumeurs, on sait qu'il devrait sortir en fin d'année et qu'il est en développement au moins depuis avril 2022. On n'a donc pas fini d'entendre parler du chef-d'œuvre de FromSoftware, d'autant que d'autres extensions, voire un Elden Ring 2, ne sont pas inenvisageables d'après un récent rapport de Kodowaka Cop, la société mère du studio. Soyez patients, Sans-Eclats.