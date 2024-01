Le GOTY 2022 a laissé son titre à Baldur’s Gate 3 cette année, mais cela ne l’empêche pas d'être toujours au top de sa forme. Elden Ring recevra d’ailleurs prochainement sa première extension, l’Ombre de l’Arbre-Monde. Un gros DLC qui ne devrait plus trop tarder à pointer le bout de son nez d’ailleurs, mais en attendant, c’est bien le jeu principal qui continue de se mettre à jour.

Un nouveau patch PC pour Elden Ring qui pourrait bien vous sauver la vie

Il faut dire que le jeu est un carton monumental. Plusieurs dizaines de millions d’unités vendues sur toutes les plateformes, un suivi régulier, des milliers de joueurs chaque mois… la communauté est très active, notamment en ligne. Et si sur console ça va plutôt bien, sur PC tout n’est pas rose. Elden Ring, comme plusieurs Dark Souls, est le terrain de chasse d’un nombre incalculable de tricheurs. Des cheaters qui n’hésitent pas à utiliser tous les moyens pour casser le jeu et le faire plier, histoire d’arriver à leur fin, souvent dans le but de ruiner l’expérience d’autres joueurs. Pourquoi ? Bonne question, mais toujours est-il que certains joueurs peu scrupuleux en ont fait leur sport national.

FromSoftware a déjà réagi plusieurs fois en colmatant les failles autant que possible. Le studio a notamment corrigé plusieurs bugs qui permettaient aux joueurs d’abuser de certaines faiblesses de la structure. Aujourd’hui, FromSoftware a déployé un tout petit patch sur PC, mais qui devrait nettement améliorer l'expérience pour les utilisateurs de Steam OS sur PC. Il y a peu, Steam OS se mettait à jour laissant sur le carreau le logiciel Easy Anti-Cheat utilisé par Elden Ring. Porte ouverte pour les tricheurs donc. Ce nouveau patch vient donc finalement corriger le tir à quelques jours d'intervalle. Ce qui devrait, en théorie, permettre aux joueurs accros au mode en ligne de profiter de leur jeu de manière plus sereine même si, on ne va pas se mentir, les petits malins qui aiment tricher trouvent toujours une ou deux failles à un moment donné. Quoi qu’il en soit, en attendant, voilà un peu de rustine qui devrait tout de même changer la donne pour les utilisateurs.

En revanche, il n’y aura rien de plus à se mettre sous la dent pour cette nouvelle mise à jour. De plus, les versions consoles ne sont absolument pas concernées. Elden Ring recevra évidemment de nouvelles updates plus tard et on attend tous de pied ferme l’arrivée prochaine de son gros DLC.

Notes de patch Elden Ring (Steam)