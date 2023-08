On peut clairement affirmer que FromSoftware a révolutionné l'histoire du jeu vidéo. Après tout, réussir à créer un nouveau genre, en l'occurrence le Souls-like, est une prouesse que seule une poignée de studios peut se vanter d'avoir accomplie. Si les productions majeures du studio plaisent autant, c'est entre autres pour leur système de combat, leur level design ingénieux et leur direction artistique marquante. Malheureusement, le public va devoir se préparer à ce que les prochains prochaines productions après Elden Ring changent sur un point précis.

Un bouleversement pour les fans d'Elden Ring et des jeux FromSoftware

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les fans des productions de FromSoftware. Sur son compte Twitter, la compositrice Yuka Kitamura vient d'annoncer son départ de l'entreprise japonaise après 13 ans de bons et loyaux services. C'est véritablement un tournant pour le studio étant donné son CV depuis son arrivée. La compositrice a travaillé sur la bande-son de Dark Souls 2 puis du troisième opus avant d'enchaîner avec Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice et plus récemment Elden Ring. Même si son nom ne vous dit rien, vos oreilles ont donc très certainement profité de ses compositions si vous appréciez ces titres légendaires. L'intéressée s'est fendue d'un message à l'intention de ses fans :

Merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. J'ai décidé de quitter FromSoftware et de me lancer en tant que freelance au mois d'août. Je vais continuer à travailler dans la composition de musiques de jeux vidéo dans différents genres.

Un dernier tour de piste dans L'Ombre de l'Arbre-monde

Yuka Kitamura faisait aussi partie de FreQuency, le groupe de musique interne de FromSoftware qui compose les morceaux d'Armored Core et dans lequel elle était violoniste. Nous pourrons donc profiter de son travail dans Armored Core 6 le 25 août prochain avant de se régaler une ultime fois avec ses compositions dans L'Ombre de l'Arbre-monde, le DLC d'Elden Ring. La bande-son du jeu avait été particulièrement appréciée par les joueurs en février 2022, alors espérons des musiques aussi marquantes dans ce futur contenu additionnel. Rappelons que depuis son annonce en février dernier, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles du DLC d'Elden Ring, toujours prévu pour la fin d'année.