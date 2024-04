Third Éditions a en effet annoncé il y a deux jours l'ouverture des précommandes pour l'édition Prestige du livre Elden Ring, écrit par Sylvain Romieu et revenant sur tout ce qui en a fait le GOTY 2023 et le chef d'œuvre que le titre de FromSoftware est aujourd'hui. Il ne faudra toutefois pas trop traîner si vous voulez vous l'offrir.

Le prestige d'Elden Ring dans un ouvrage français en précommande

Sylvain Romieu n'en est pas à son premier livre rendant hommage au travail de FromSoftware. Il était en effet coauteur des essais « Dark Souls. Par-delà la mort ». Il reprend ainsi sa plume pour s'intéresser au dernier chef d'œuvre en date du studio japonais à la réputation éclatante : Elden Ring. Via une édition Prestige en précommande à 49,90 euros jusqu'au 5 mai, cet ouvrage offre aux fans français un décryptage complet du titre et du DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde à venir.

Il revient ainsi sur la raison de l'incontestable succès du jeu, de par l'adaptation de la formule des Souls à un monde ouvert fascinant, portant en toile de fond la patte du génie créatif combiné de Hidetaka Miyazaki et George R. R. Martin (Game of Thrones). Le livre de Sylvain Romieu revient ainsi non seulement sur le game design de FromSoftware poussé à son paroxysme, mais également sur le lore touffu mis en place par le célèbre écrivain américain.

Attention toutefois si vous êtes intrigués par cet ouvrage, il n'arrivera pas chez vous tout de suite. Quand bien même les précommandes se terminent le 5 mai, la livraison n'est quant à elle pas attendue avant le printemps 2025. D'ici là, les Sans-Éclats les plus aguerris auront donc déjà bravé le DLC à venir le 20 juin 2024. Les fans ont encore encore une chance de récupérer le collector du DLC en question, fruit d'une promotion pour le moins insolite par Bandai Namco. Il faudra toutefois se préparer à y laisser au moins Deux Doigts, son prix étant affiché au prix assez élevé de 259,99 euros.