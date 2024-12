En fonction des attentes et du public, EA Sports FC 25 divise. À l'heure actuelle, la moyenne Metacritic des joueurs est à 2,6/10. Tandis que 48% des évaluations Steam sont positives, ce qui est loin d'être au top. Dans les critiques qui reviennent souvent, on peut citer les problèmes récurrents qui n'ont toujours pas été réglés. Ou encore le fait que certains estiment qu'il ne s'agit que d'une mise à jour. Mais il y a un autre point qui continue de faire l'objet de reproches.

Le traitement d'EA FC 25 énerve un développeur indé

Si vous vous amusez sur EA FC 25 malgré les défauts, la mise à jour 6 Premières neiges. Elle apporte de nouveaux rôles et objectifs, des matchs Rush plus courts, ou des changements pour les modes Carrière, Clubs et Ultimate Team. Dans cette nouvelle édition, et même dans les précédents FIFA développés par Electronic Arts, on retrouve un élément qui fait l'objet d'une controverse constante : les microtransactions et les loot boxes.

Malgré cela, et les dérives que cela peut occasionner, en Europe, EA Sports FC 25 est classé PEGI 3+. C'est-à-dire qu'il est « adapté à toutes les classes d’âge » selon l'organisme. Pendant ce temps, Balatro, qui est l'un des meilleurs jeux de 2024 et qui a été nommé aux Game Awards 2024, a écopé d'un 18+. Pourquoi une telle notation ? En raison de son genre. « Balatro est un jeu de deckbuilding roguelike basé sur du poker ». Pour l'organisme, l'image du poker est donc néfaste, tandis que celle des microtransactions et loot boxes ne semblent pas gêner outre mesure. « Ce jeu apprend par le biais des images, des informations et du gameplay, des compétences et connaissances utilisées au Poker ».

Suite à cela, le créateur de cette pépite qu'est Balatro a taclé lourdement EA FC 25 sur X. « Puisque le PEGI nous a octroyé une classification 18+ pour avoir des cartes à jouer malfaisantes, je devrais peut-être ajouter des microtransactions, des loot boxes et être un vrai jeu de pari pour abaisser la classification à 3 ans et plus comme EA Sports FC. [...] Pour clarifier les choses, je suis bien plus agacé par la classification 3+ pour ces jeux avec des mécaniques de jeu de hasard, que par le fait que Balatro soit 18+. Si ces autres jeux avaient la bonne classification, j'accepterais volontiers cet étrange 18+. Le logo rouge a l'air plutôt sympa ». On peut comprendre l'agacement du développeur dans la mesure où le PEGI 18+ peut réduire la portée du jeu. Même si, dans les faits, peu de monde doit y prêter attention pour faire leur choix.

Source : LocalThunk.