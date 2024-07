EA Sports FC 24 devrait occuper les fans de foot au moins jusqu'au lancement du prochain jeu, le 27 septembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Le jeu actuel est de toute façon encore suivi par les développeurs, comme l'atteste la dernière mise à jour. Un patch qui a résolu la recherche de club dans Ultimate Team, et le problème d'animations d'ouverture de packs d'une rareté donnée. Et c'est ce mode très populaire qui est encore mis en valeur avec de nouveaux cadeaux.

Des cadeaux pour le mode FUT d'EA FC 24

Les débats autour de la monétisation d'EA FC 24 risque de durer encore longtemps. Malgré la politique agressive de microtransactions, le mode Ultimate Team n'est pas déserté, bien au contraire. C'est l'un des éléments qui rassemble le plus, quoi qu'on puisse en dire ou en penser. Si vous faites partie des adeptes et des défenseurs de ce mode appelé autrefois FUT (FIFA Ultimate Team), Electronic Arts a une surprise. Deux belles récompenses sont offerts dans EA Sports FC 24 pour tout le monde :

Un pack éléments joueurs Or Premium pour pour le mode Ultimate Team . Condition : regarder chaque première d'une vidéo « Au cœur d'EA FC 25 » sur YouTube pendant sa diffusion en direct pendant au moins trois minutes

. Condition : regarder chaque première d'une vidéo « Au cœur d'EA FC 25 » sur YouTube pendant sa diffusion en direct pendant au moins trois minutes Un jeton Draft Ultimate Team. Condition : remplir l'objectif précédent en visionnant les quatre vidéos « Au cœur de »

Comme expliqué, ces deux contenus gratuits EA FC 24 sont à récupérer, avant le 13 août 2024, mais sous réserve de regarder des vidéos en lien avec le prochain jeu fraichement annoncé. Ces présentations seront diffusées jusqu'à la fin du mois et en août. Il faudra surveiller les réseaux, mais sachez que la première sera diffusée aujourd'hui. Vous pouvez revenir directement peu avant 17h00 sur cet article et cliquer sur la vidéo ci-dessous.

Présentation « Au cœur du jeu » : le 25 juillet à 17h00 (heure française)

Vidéo « Au cœur de Rush » (juillet)

Présentation « Au cœur d'Ultimate Team » (août)

Vidéo « Au cœur du mode Carrière » (août)

Comme le montre l'image ci-dessus, le contenu gratuit EA Sports FC 24 Ultimate Team est donné à tout le monde, sauf si vous regardez les vidéos sans lier votre compte YouTube et votre compte Electronic Arts. Ce n'est pas compliqué, mais vous avez tout de même quelques étapes à suivre.

Avoir un club Ultimate Team existant dans EA Sports FC 24

Se rendre sur la page « Applications associées » des paramètres YouTube

Lier le bon compte EA à votre compte YouTube en cliquant sur « Connexion à Electronic Arts »

Cliquer sur « Associer »

Confirmer le compte EA

Cliquer sur « Continuer », puis « Lier comptes »

Appuyer sur « Revenir sur YouTube »

Visionner les vidéos « Au cœur de » pendant au moins 3 minutes

Se connecter au club Ultimate Team dans EA FC 24 avant le 13 août 2024

Et voilà ! Il n'y a plus qu'à être à l'affût lors de la mise en ligne des autres vidéos.

Source : Electronic Arts.