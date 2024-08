Les surprises lors des annonces Gamescom 2024 étaient quasi inexistantes, mais il y a quand même eu des petites choses bien sympathiques à picorer. Le réalisateur de Deadpool 1 et Terminator Dark Fate est monté sur la scène pour dévoiler la série d'anthologie Secret Level basée sur de grosses franchises du jeu vidéo. Même si ça avait leaké plusieurs heures, voire jours avant, un trailer a fait le point sur la date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien... qui sortira bien sur PS5. Techland, le studio polonais qui cartonne avec sa licence Dying Light, a aussi officialisé The Beast. Après la bande-annonce, voici des infos complémentaires sur ce stand alone.

Dying Light The Beast offert à certains joueurs

Malgré le dépôt de la marque The Beast par Techland, l'annonce d'un nouveau jeu Dying Light, deux ans seulement après la suite, a surpris. Si un titre inédit est déjà sur le point de débarquer sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, c'est parce qu'il s'agit du DLC 2 de Dying Light 2 Stay Human qui s'est transformé en jeu autonome. Au lieu d'être une expérience de 2, 3 ou 4 heures, les développeurs affirment que l'aventure durera une vingtaine d'heures. En gros, ce sera donc une énorme extension, à l'image du très bon The Following qui avait tout d'un jeu complet.

Ce nouveau jeu sera gratuit mais pas pour tout le monde. Dying Light The Beast sera offert aux possesseurs de l'Ultimate Edition de DL2 Stay Human pour ne pas les léser, puisque ce titre vient en remplacement du DLC 2 annoncé pour Dying Light 2. Si vous n'avez que la version classique, il faudra donc acquérir ce nouveau jeu séparément. Le prix et la date de sortie sont inconnus, mais ce sera disponible sur consoles et PC. Si jamais vous préférez récupérer directement Dying Light 2 Stay Human, attention ! L'Ultimate Edition, ainsi que l'Ultimate Upgrade, ne seront plus en vente à partir du 30 septembre 2024.

Des détails supplémentaires (personnage jouable, histoire...)

L'histoire de Dying Light The Beast se déroule après Stay Human et plus de 20 ans après les événements du premier jeu. « Dying Light: The Beast se déroule dans la zone post-apocalyptique de Castor Woods, ancienne destination touristique. Captif pendant 13 ans dans un labo, vous vous échappez et traquez vos ravisseurs en quête de vengeance, avant de découvrir que l'enjeu est bien plus important. La région n’est plus peuplée que de quelques personnes et factions, mais les horreurs ne manquent pas. On vous demandera de l'aide ou on essaiera de vous tuer. Sans compter la mystérieuse créature qui chasse dans les bois… ».

Exit le personnage d'Aiden, Techland revient aux sources et vous redonne le contrôle de Kyle Crane, héros de Dying Light. « Lorsque nous avons décidé de faire de Kyle Crane le héros de Dying Light : The Beast, cela nous a donné un puissant regain d'inspiration. Comme beaucoup d'entre vous, nous voulions vraiment faire revenir Kyle pour rendre justice au héros d'Harran » a expliqué le studio dans une foire aux questions sur le site officiel de la franchise.

Les développeurs promettent une nouvelle histoire et des fonctionnalités inédites. Selon toute vraisemblance, en plus des armes blanches et à feu, il sera possible de se transformer en bête avec même un arbre de compétences bien spécifique. Et c'est sans compter sur le retour d'un véhicule, comme dans The Following. Une aventure à découvrir en solo ou jusqu'à 4 en coop.

Source : site officiel DL.