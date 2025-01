Dying Light passe un cap loin d'être anodin en 2025. La saga iconique des jeux de zombies vient, en effet, de fêter ses 10 ans le 26 janvier dernier. À cette occasion, le studio Techland a pris la parole. Non seulement il a annoncé des nouveautés pour le deuxième opus, mais il fait également part de mystérieuses surprises. Les fans vont se réjouir de la nouvelle !

Dying Light fête ses 10 ans en force

De belles choses attendent les fans de Dying Light en 2025. D'ores et déjà, on sait que le standalone The Beast paraîtra à l'été prochain. Ce sera l'occasion pour les fans de retrouver leur héros, prêt à en découdre avec toutes les créatures qui se dresseront sur son chemin.

Mais Techland a décidé de gâter sa communauté pour les dix ans de la licence ! Dying Light 1 et 2 (Stay Human) seront au cœur des festivités. Plusieurs événements et contenus gratuits vont s'offrir aux joueuses et joueurs ponctuellement tout au long de l'année. Chacun des deux opus va même recevoir des mises à jour pour s'optimiser. Et ce n'est pas tout ce que réserve le studio.

© Techland

Techland n'en a pas fini avec les zombies

En plus des festivités de 2025, Techland a du pain sur la planche pour l'avenir. De fait, le studio a déclaré avoir encore beaucoup de surprises en réserve pour la saga Dying Light, notamment de « multiples projets encore secrets ». Cette grosse annonce présage encore de grandes aventures pour les fans après The Beast !

Nous avons bien l'intention de continuer à faire vivre la série au travers de multiples projets encore secrets et de sortir de l’univers des jeux vidéo avec des jeux de plateau, des produits dérivés exclusifs, une série de bande dessinée en ligne et bien plus encore. Notre objectif est de faire découvrir l’univers de Dying Light à encore plus de gens. Communiqué officiel de Techland